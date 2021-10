Shaun T., entraîneur de fitness de célébrités, révèle qu’il a été agressé par son beau-père dans son enfance

Shaun T. via Twitter

*Entraîneur Shaun T. s’est récemment rendu sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il avait été agressé à plusieurs reprises par son beau-père lorsqu’il était enfant.

Dans un clip partagé sur Instagram, Shaun T. est vu en train de synchroniser les lèvres d’un couplet de la chanson « Grace Kelly » de MIKA tandis que les légendes de son expérience d’abus sexuel dans son enfance sont apparues à l’écran.

«Quand j’avais 8 ans, nous avions l’habitude de passer des soirées cinéma amusantes dans notre sous-sol. Auparavant, nous devions monter à tour de rôle dans la cuisine pour prendre des collations pendant les publicités », ont déclaré les légendes.

Poursuivant: «Une nuit, alors que c’était au tour de mon cousin de prendre les collations, mon beau-père m’a demandé si j’avais déjà embrassé quelqu’un à la française. J’ai dit non alors il a décidé de m’apprendre à baiser français. La même nuit, il a essayé d’avoir des relations sexuelles avec moi.

Consultez le post ci-dessous.

LIRE LA SUITE: Un Sha’Carri Richardson en colère continue de perdre: « All Y’all Suck A **! » | VIDÉO

Il a poursuivi en disant: «Il m’a agressé à plusieurs reprises chaque semaine jusqu’à l’âge de 12 ans. J’ai fini par quitter ma maison d’enfance loin de ma mère et de mon frère quand j’avais 14 ans. J’avais peur si je disais à quelqu’un qu’il me tuerait, alors je n’en ai parlé à ma mère qu’à l’âge de 21 ans et j’ai souffert d’années de TSPT jusqu’à ce que j’aie suivi des années de thérapie et appris à m’aimer moi-même !

Shaun T. a conclu son message par : « Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi j’ai déposé le slogan ‘DIG DEEPER’, c’est tout ! On m’a demandé une fois : « Vous ne pensez pas que vous partagez trop ? Ma réponse : « Ne pensez-vous pas qu’il y a trop de gens qui ne partagent pas assez ? #throwbackthursday #digdeeper.

Dans les commentaires, plusieurs fans et amis célèbres de Shaun T ont exprimé leur amour et leur soutien.

Sherri Berger a écrit: «Shaun, j’ai mal au cœur pour Shaun, 8 ans, avec un beau sourire dont la confiance a été brutalement violée. Je vous aime et merci pour le partage. Avez-vous des conseils à nous donner, en tant que parents, à surveiller avec nos enfants ? »

Chanteur Natasha Bedingfield a commenté: « Merci pour le partage – une chose si dévastatrice. C’est incroyable de voir à quel point vous êtes si positif même avec une chose aussi horrible qui vous arrive dans l’un des moments les plus décisifs. Vous le transformez en or plusieurs fois en le partageant afin que les gens puissent se sentir libérés de leur propre peur paralysante – tout le monde a tellement de choses difficiles qu’ils traversent ou qui leur sont arrivées. Cela aide tellement de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons traverser tout ce que vous voulez.