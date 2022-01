Shaun White abandonne les qualifications olympiques, les symptômes persistants du COVID-19 seraient à blâmer

Le champion de skateboard Shaun White a abandonné une importante qualification olympique cette semaine, apparemment en raison de symptômes persistants de COVID-19, notamment de fatigue et d’essoufflement. L’AP rapporte que White a choisi de ne pas participer au Grand Prix des États-Unis à Mammoth Mountain samedi, et White n’a pas divulgué publiquement la raison de son retrait. Au lieu de cela, un initié qui a choisi de rester anonyme a cité les problèmes de COVID-19 comme raison pour laquelle il n’a pas dévalé les pistes. Cependant, le joueur de 35 ans a toujours l’intention de concourir à Pékin le mois prochain.

« (White) veut juste s’entraîner, continuer à travailler dur et continuer à s’améliorer », a déclaré l’entraîneur américain Mike Jankowski samedi soir. « Il espère que l’endroit où il se trouve maintenant reste solide et qu’il pourra obtenir la nomination dans l’équipe. »

« J’ai malheureusement eu Covid pendant les vacances, et maintenant je m’en remets, et ça n’a pas été une expérience amusante », a déclaré White à Olympics.com jeudi. Je suis juste reconnaissant d’avoir commencé à avoir des tests négatifs avant cette compétition, donc je suis autorisé à concourir parce que cela aurait été une position vraiment frustrante d’être là où, vous savez, c’est la dernière qualification et je ne peux pas rouler . »

White a également des problèmes de santé qui peuvent aggraver le COVID-19. « J’avais de l’asthme quand j’étais enfant et j’ai une maladie cardiaque. Donc, vous savez, tout ce qui a trait aux poumons et aux voies respiratoires n’est pas si terrible et c’est juste comme ce froid persistant », a expliqué White. La cérémonie d’ouverture à Pékin aura lieu le 4 février 2022. La cérémonie de clôture est fixée au 20 février 2022. La compétition débutera deux jours avant les préliminaires de la cérémonie d’ouverture en curling. White ne sait pas s’il fera partie de l’équipe masculine de snowboard pour le voyage en Chine, mais, espérons-le, sa récente 4e place à Aspen compensera l’absence de Mammoth Mountain.