Shaun Williamson et le «fils secret» Gary Robinson célèbrent la fête des pères .

Shaun Williamson et Gary Robinson ont été réunis pour la première fois en 2013 (Photo: Rex)

L’acteur d’EastEnders Shaun Williamson et son “fils secret” Gary Robinson ont célébré la fête des pères ensemble dans un pub alors que Gary se souvenait de son “étonnement absolu” de découvrir qui était son vrai père.

L’homme de 34 ans, qui a apprécié le personnage de Shaun Barry dans le feuilleton, et en particulier lorsque Shaun a participé à son émission de comédie télévisée préférée Extras, a déclaré que les gens “ne le croient jamais” lorsqu’il leur dit qui est son père.

Shaun a eu une relation avec la mère jongleuse de Gary dans les années 1980 alors qu’il était un Pontins Bluecoat, et a décrit le fait de découvrir que Gary était son fils comme “le plus grand choc de ma vie”.

S’adressant au Sun dimanche, Gary a révélé: «Ma grand-mère me disait que j’aimais EastEnders quand j’étais garçon. L’un de mes préférés était Barry. Nan m’a toujours dit que ses histoires m’avaient accroché et m’ont fait rire.

«Pendant des années, j’ai pensé que quelqu’un d’autre était mon père, mais certaines informations de ma mère et un test de paternité ont révélé que c’était en fait le mec que je regardais à la télévision il y a toutes ces années.

“Le gars que je pensais être mon père est parti quand j’avais six ans, mais avoir maintenant la relation que j’ai avec Shaun est un rêve. C’est la preuve que parfois des miracles se produisent.

Shaun et son fils Gary partagent une passion pour le spectacle (Photo: ITV)

Shaun, 55 ans, a ajouté : ” La fête des pères n’a jamais été aussi importante pour moi. J’ai maintenant trois merveilleux enfants.

« Trouver Gary et s’entendre si bien avec lui vous montre les choses incroyables que la vie peut vomir.

“Je sais que j’ai raté une grande partie de sa vie – maintenant je peux me rattraper.”

Shaun a joué l’un des personnages les plus connus de l’histoire du savon britannique en tant que Barry, et sa sortie d’EastEnders, lorsqu’il a été poussé d’une falaise par sa petite amie Janine Butcher, a été regardée par 15 millions de personnes.

Gary et Shaun partagent un amour pour la scène car Gary a fréquenté une école d’art dramatique et a « toujours été dans la scène ». Il travaille maintenant comme chef de cuisine.

Dans une autre tournure du destin étrange, Gary a failli rencontrer Shaun avant de savoir qu’il était son père en raison de son fandom de Stephen Merchant et Ricky Gervais’s Extras.

Gary était un grand fan d’Extras et a adoré l’épisode ‘Barry’ (Photo: .)

Rappelant à quel point lui et ses amis ont adoré la série – et surtout quand Stephen et Ricky ont appelé Shaun « Barry » tout au long de son épisode – Gary a déclaré : « C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de mon père, des années avant même de le savoir. était mon vrai père.

Lui et ses copains étaient « tellement obsédés » par la comédie qu’ils ont essayé de rencontrer Shaun quand ils ont vu qu’il se produisait dans la ville natale de Gary, Belfast, mais cela n’a pas fonctionné, bien que Gary ait évoqué la possibilité de la rencontre accidentelle du père et fils comme « assez remarquable ».

Shaun et Gary sont en contact depuis 2013, lorsque la sœur de Gary lui a révélé la vérité, ce que sa mère a ensuite confirmé.

Plus : Shaun Williamson



Après avoir eu une première rencontre dans un pub, lorsque Gary était «si nerveux» avant leur rattrapage de 20 ans, le duo se rencontre maintenant plusieurs fois par an, Gary ayant déménagé à Leeds depuis l’Irlande du Nord.

Gary s’est décrit comme « reconnaissant » d’avoir retrouvé son vrai père, tandis que Shaun a admis qu’il « doit encore pincer [him]soi » sur leur relation.

