Shaun Wright-Phillips embrasse son père Ian Wright qui déchire dans la «classe catastrophe» d’Arsenal lors de l’humiliation de Man City

Les rumeurs des problèmes conjugaux de Kanye West et Kim Kardashian ont commencé l’année dernière. Au cours de sa campagne présidentielle, West était sujet à de nombreuses explosions choquantes, qui concernaient sa femme et sa famille de stars de la télé-réalité. Kardashian, à son tour, a de moins en moins présenté West sur ses réseaux […] More