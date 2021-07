Shaunie O’Neal confirme qu’elle sort avec le pasteur Keion Henderson .

*Shaunie O’Neal a confirmé qu’elle est boo’d avec Keion Henderson–un pasteur basé à Houston, Texas.

Tel que rapporté par thejasminebrand.com, l’ex-femme de la star de la NBA Shaquille O’Neal a partagé un message d’anniversaire sincère pour l’homme mardi. Elle a écrit:

“Joyeux anniversaire à mon meilleur ami et partenaire dans la vie, Keion. Aujourd’hui, beaucoup vous célébreront pour l’impact que vous avez eu dans leur vie, l’amour que vous avez manifesté envers de parfaits inconnus et le réconfort que vous avez fourni en partageant la parole de Dieu. Aujourd’hui, je te célèbre car au fur et à mesure que notre amitié s’est épanouie, tu es devenu mon endroit sûr où je peux authentiquement grandir sans jugement. Tu es ma table d’harmonie, tu m’as tellement appris jusqu’à présent, et tu m’aimes ainsi que mes enfants inconditionnellement.

O’Neal a ajouté: «Pendant une période où j’avais renoncé à trouver une âme sœur, Dieu vous a envoyé. Merci d’être mon ami en premier, tout en étant intentionnel avec mon temps et mon cœur. Joyeux anniversaire à l’homme qui a fait de moi la fille la plus heureuse du monde !”

Consultez le post ci-dessous.

LIRE LA SUITE: Shaunie O’Neal explique pourquoi plusieurs membres de la distribution « femmes de basket-ball » ne sont pas mariés

Keion a commenté la publication: “L’honneur est à moi. J’accepterai les nombreux messages de félicitations. Mais le vôtre, je le chérirai.

Il a également partagé le message de Shaunie sur son propre compte IG et l’a légendé : « J’accepterai tous les messages de félicitations mais le vôtre, @shaunieoneal5 que je chérirai pour toujours. Merci d’avoir fait de mon 40e anniversaire un anniversaire que je n’oublierai jamais ! Shaunie, tu es le cadeau qui continue à donner. Merci d’avoir d’abord accepté mon amitié et de me faire confiance comme votre espace sûr où nous pouvons tous les deux grandir sans jugement. #thisis40.

Que pensez-vous du fait que Shaunie O’Neal sort avec un pasteur ? Sonnez dans les commentaires.