Shavkat Rakhimov et Kenichi Ogawa participeront au championnat du monde IBF des super poids plume

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Chavkat rakhimov et Kenichi Ogawa, en principe, même s’il est dit que Azinga Fuzile pourrait remplacer l’un des codemandeurs en raison de problèmes de dernière minute, ce seront ceux qui disputeront la couronne mondiale vacante des super-plumes IBF, après le combat nul entre le premier et Joseph Díaz en février dernier, dans lequel Díaz n’a pas non plus donné le poids.

Pour sa part, l’océanique Bruno Tarimo (26-2-2, 5 KO) est déjà numéro cinq au classement des super poids plume, version IBF, une position plus privilégiée étant donné qu’il s’agit d’un classement dans lequel il n’y a pas de champion du monde.

Promu par Dragon Fire Boxing, il est à la recherche de ce qui serait le grand combat de sa carrière, chose pour laquelle il travaille depuis des années, comme il l’a confié en exclusivité à ESPABOX.

Tarimo a déclaré que “Mon manager Tony Tolj est un grand homme, il s’est toujours occupé de moi et a obtenu les bons combats pour ma carrière. Je viens de Tanzanie, et les gens là-bas ont rarement ces opportunités, donc je suis reconnaissant de ce succès et d’avoir pu défendre mes titres intermédiaires très bientôt. Je sais que je ne suis pas le plus gros super poids plume du monde, donc je serais aussi prêt à passer au poids plume et même au super poids coq à la recherche d’une grosse pause. Je ferai ce que mon équipe décidera, car ils ne me donnent jamais de mauvais conseils.