Shaw marque le but le plus rapide en finale de l’Euro

11/07/2021 à 22:37 CEST

L’arrière gauche de Manchester United Luke Shaw a marqué le but le plus rapide en finale du Championnat d’Europe, ouvrant le score entre l’Italie et l’Angleterre à la minute et 57 secondes du match.

Shaw a épissé un magnifique centre depuis la droite de l’arrière droit de l’Atlético de Madrid Kieran Trippier, principale nouveauté dans le onze de départ de Gareth Southgate.

Le but du joueur anglais améliore le record détenu par Chus Pereda, qu’il a marqué à 5:17 lors de la finale entre l’Espagne et l’Union soviétique en 1964 au Santiago Bernabéu, qui s’est soldée par une victoire hispanique 2-1.