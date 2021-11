Shawn Booth remet en question l’authenticité des fiançailles passées de Kaitlyn Bristowe

J’ai continué. « Il faudrait voler sous un pseudonyme. Quelqu’un viendrait me chercher chez moi et me dirait : « Eric ? » Je dirais : « Ouais. Je suis Eric. » Parce qu’elle était Ariel. Comme la Petite Sirène. Et alors, nous voyagions sous ces noms et ensuite elle irait dans cette maison dans une voiture. Je serais emmenée dans cette maison quelques heures plus tard, et la maison serait comme , au milieu de LA, quelque part où c’est complètement isolé – arbres, clôture, genre, vous n’êtes pas autorisé à quitter la propriété. S’amuser. ‘ »

Shawn a ajouté qu’un producteur est également resté dans la maison. « C’est juste comme, d’accord, alors soyons ivres, mangeons et faisons d’autres choses que font les couples nouvellement amoureux », a déclaré la star de télé-réalité.

Kaitlyn avait déjà parlé des temps incognito avec Shawn. En 2018, des mois avant qu’ils n’annoncent leur séparation, elle a déclaré à ET que les deux avaient passé un « week-end heureux en couple » dans une propriété après s’être fiancés, et a également parlé du fait que les deux avaient reçu les alias Ariel et Eric lorsqu’ils étaient transportés séparément.

De plus, également en 2018, un autre ancien de Bachelor Nation Becca kufrine a fait référence à son propre « week-end de couple heureux » avec la star Arie Luyendyk Jr., son ex désormais, sur la finale de la saison 22 de The Bachelor.