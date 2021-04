Shawn ‘Clown’ Crahan de Slipknot n’a pas été vacciné contre la grippe depuis 20 ans, mais obtiendra ‘certainement’ le vaccin Covid 19

NŒUD COULANTde M. Shawn “Clown” Crahan dit qu’il obtiendra “certainement” le vaccin COVID-19.

Le percussionniste de 51 ans a pesé sur son éventuelle inoculation lors d’un entretien MONSTRE chanteur Adam “Nergal” Darski pour le dernier épisode de son émission Internet, “Le théâtre électrique avec clown”.

Crahan, qui vit dans l’Iowa, où plus de deux millions de doses de vaccin COVID-19 ont été administrées jusqu’à présent, a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je n’ai pas été vacciné contre la grippe depuis 20 ans, et je n’ai pas eu la grippe depuis 20 ans. Mais permettez-moi d’aller plus loin. Est-ce que je suis d’accord avec le vaccin? Je ne sais pas ce que je d’accord avec. Je sais que je ne veux pas qu’on me dise de faire quoi que ce soit. On ne m’a jamais dit que je devais me faire vacciner contre la grippe, mais on me dit – et cela aurait pu changer… Je n’aime pas parler de des choses à moins que je sache que ce sont des faits, mais j’ai entendu cela d’une source fiable, que le Canada va le rendre obligatoire, pour pouvoir entrer au Canada, vous devrez avoir une preuve du vaccin. Donc, je Je n’ai jamais eu à me faire vacciner contre la grippe pour aller où que ce soit, mais maintenant, pour gagner ma vie, je vais devoir me faire vacciner – une preuve – pour aller au Canada. Donc, la normalité pour moi est que maintenant j’ai juste besoin Le Japon pour dire ça, j’ai besoin que l’Amérique du Nord dise ça, j’ai besoin que l’Amérique du Sud dise ça, l’Australie, la Nouvelle-Zélande… Une fois que tout le monde saute dessus, alors je sais que nous sommes ensemble. Je ne pense pas que nous ne le soyons pas ensemble maintenant. Je pense que les bonnes personnes se sont vu offrir le coup f Tout d’abord, puis il s’ouvre au fur et à mesure de la création de la connaissance.

“Vais-je l’obtenir? Eh bien, personne ne peut même prouver que je suis le vrai Pitre de toute façon, “continua-t-il.” Donc si je ne le veux pas, je peux continuer ça et juste jouer et disparaître – comme peut-être que je l’ai déjà fait. Je veux dire, ça [conversation] pourrait être une simulation. Mais j’y crois et je veux faire une tournée. Et surtout, tant que ma famille l’obtient et veut que je l’obtienne, alors je l’obtiendrai, parce que je veux pouvoir à nouveau embrasser mes fans; Je veux pouvoir embrasser les personnes qui ont besoin de moi et dont j’ai besoin. Et la façon dont j’ai été expliqué par les médecins auxquels je vais, ils disent en gros: “ Hé, faites-vous vacciner ”, parce que ce que nous faisons, nous allons être avec beaucoup de gens qui ne le prendront pas , et ils vont être malades. Il y aura beaucoup de gens en bonne santé, mais il y aura aussi beaucoup de gens qui sont des opposants qui ne le feront pas [take the vaccine].

“Vous et moi sommes avec un grand nombre de personnes chaque jour – un nombre incroyable de personnes”, Crahan ajoutée. “Des rencontres, des poignées de main, des gens qui toussent au visage, bla bla bla. Alors, j’y crois, et je crois ce que disent les médecins. C’est, genre, écoutez, l’idée est de me garder hors de l’hôpital , et si je vais être avec des gens qui choisissent d’en faire un complot ou qui n’y croient pas ou qui sont simplement absents, peu importe, je risque d’être dans un pays différent et d’avoir un autre volet [of the virus] pour ne plus jamais quitter ce pays et ne plus revoir ma famille.

“Donc, je vais certainement l’avoir, mais nous attendons que tout le monde le reçoive. Je suis en bonne santé. J’ai l’impression que ceux qui en ont vraiment besoin ici dans notre région devraient l’obtenir. Ils essaient déjà de le faire. Je comprends. L’un des gars qui est ici est, comme, “Oh, je vous avais inscrit.” Et je me dis: “ Vous ne m’avez même pas demandé. ” Mais je sais que je ne pourrais peut-être pas entrer nulle part, et je devrais le faire maintenant. “

Depuis ce matin, le Département de la santé publique de l’Iowa ont rapporté 390 594 tests positifs au total, 342 409 guérisons au total et 5 893 décès au total depuis le début de la pandémie.

Jusqu’à présent, environ 40,1% de la population a reçu au moins une dose de vaccin COVID-19, selon les données du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Et environ 26% de la population est entièrement vaccinée, comme le montrent les données.

Au moins 568532 personnes sont déjà décédées du COVID-19 aux États-Unis, selon les données compilées par Université Johns Hopkins.

Une récente Radio Nationale Publique/Mariste Un sondage a révélé qu’un Américain sur quatre a déclaré qu’il refuserait un vaccin contre le coronavirus s’il était offert. Un autre 5% sont «indécis» quant à savoir s’ils obtiendraient le vaccin. 49% des hommes républicains ont déclaré qu’ils ne prendraient pas le vaccin lorsqu’il était à leur disposition.

Bien que le vaccin COVID-19 ait été produit rapidement en raison de l’urgence de la crise sanitaire et du nombre de volontaires des essais cliniques, les scientifiques affirment que le vaccin n’a pas été précipité et qu’il repose sur des années de recherche.

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, Dr Anthony Fauci, a estimé qu’environ 70 à 85% des Américains auraient besoin d’être vaccinés pour atteindre l’immunité collective.

Les deux principaux vaccins américains ont montré une efficacité de 95% contre le coronavirus.

Johnson & Johnsonle vaccin, qui est devenu disponible aux États-Unis le mois dernier après la US Food and Drug Administration lui a donné une autorisation d’utilisation d’urgence, a été testé avec de nouvelles variantes de COVID-19 et s’est révélé efficace contre eux; Pfizer et Moderna ont été testés avant l’émergence de ces variantes.