Shawn ‘Clown’ Crahan de Slipknot: pourquoi l’album inédit ‘Look Outside Your Window’ 2008 n’a pas encore vu le jour

NŒUD COULANT percussionniste Shawn “Clown” Crahan dit que des plans sont toujours en cours pour sortir un ensemble de 11 chansons inédites enregistrées par quatre membres du groupe pendant les sessions de son album 2008 “Tout espoir est perdu”.

Crahan a révélé l’existence de la musique en 2018, en disant que lui, chanteur Corey Taylor, guitariste Jim Root et DJ Sid Wilson a écrit et posé les airs les plus psychédéliques dans un studio séparé pendant une impasse dans l’enregistrement de “Tout espoir est perdu”.

En parlant à Terry “Beez” Bezer de Knotfest.comde “Mosh parle avec Beez”, Crahan a fait état de son intention de publier le matériel inédit, provisoirement intitulé “Regardez à l’extérieur de votre fenêtre” (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “La raison pour laquelle nous ne pouvons jamais nous engager sur un rendez-vous ou quoi que ce soit, c’est parce que – ne faites pas de confusion. Ne faites pas quelque chose que ce n’est pas. Ne l’appelez pas quelque chose que ce n’est pas. Acceptez. C’est de la musique. C’est art. Il ne porte pas NŒUD COULANT Nom. Joey [Jordison, then-SLIPKNOT drummer] n’était pas sur la colline à jouer de la batterie. Il ne sait rien des chansons. Je pense qu’il n’est allé à la maison qu’une ou deux fois. C’est un projet complètement différent. Il n’a jamais été tenu de faire chier les gens. Il n’a jamais été tenu pour prouver un point.

“Il a été mélangé. Il a été maîtrisé. Il est prêt à partir”, a-t-il révélé. “Nous voulons l’éteindre. Mais ça ne sera éteinte que lorsque la priorité sera créée correctement. C’est à chacun de se fermer la bouche et de ne pas créer de confusion. Ne laissez pas cela affecter NŒUD COULANT. C’est la priorité – NŒUD COULANT, NŒUD COULANT, NŒUD COULANT, NŒUD COULANT. Tout le reste n’est que de belles choses qui en découlent. Tout le monde, arrêtez de le confondre. Accepte-le. Nous sommes une anomalie. Nous sommes trop. Nous sommes tout et n’importe quoi en même temps et pas du tout. “

Lorsque Beez fait remarquer à Crahan que la pandémie aurait été le moment idéal pour publier un projet comme “Regardez à l’extérieur de votre fenêtre”, Shawn a dit: “Eh bien, d’accord, vous me mettez dans une position difficile, mais je pense que je peux en parler en tant qu’adulte, parce que je suis un adulte, et tout le monde est un adulte, et ce sont des faits – ce sont des faits, et Je vais parler des faits.

“Nous n’avons jamais vraiment eu de tentative [release date]. Nous spéculons. Nous avons donc une spéculation. Nous obtenons une date sous spéculation. Mais nous ne le faisons même pas vraiment provisoire. Nous le jetons juste là-bas – spéculons. Mais alors quelqu’un comme Corey pourrait vouloir faire son album solo plus tôt. J’aime ça. Ne soyons pas confus. Nous n’avons vraiment pas besoin d’en faire beaucoup plus que cela. J’adore qu’il veuille faire son truc. J’ai le reste de ma vie à faire ‘Regardez à l’extérieur de votre fenêtre’ avec lui. Mais il n’a peut-être que maintenant, peut-être dans son esprit, à faire ce qu’il veut faire. Ce n’est pas à moi de dicter ce qu’il peut ou ne veut pas faire de sa vie, de sa carrière, même si nous sommes tellement ensemble avec une chose, liés par une. Nous ne rendons jamais tout déroutant; tout le monde le fait.

“Alors, je vais vous dire que nous avons spéculé à plusieurs reprises pendant la pandémie à des dates très décentes [that would include sufficient] commercialisation. Mais rappelez-vous, j’ai toute ma vie pour pouvoir faire ça avec lui, et Jim, et pour nous tous…

“Il a été créé parce que nous voulions créer de l’art, et nous l’avons fait, et cela a fini par être quelque chose que tout le monde voudra, et ils l’obtiendront quand c’est bon,” Crahan expliqué. “Comme nous devrions penser à avoir des bébés – ne le faites que lorsque nous savons que nous pouvons être de bonnes mères et de bons pères, quand nous savons que nous ne nous éloignerons pas les uns des autres, quand nous savons que nous serons là pour une récompense pour l’enfant et se donner tout de nous-mêmes. C’est ainsi que nous avons essayé de le faire, et nous l’avons fait – nous avons essayé de le faire sortir.

“La raison pour laquelle je tiens bon, c’est parce que c’est absolument magnifique – j’en suis très fier; je suis tellement fier de tout le monde – et il a juste besoin d’être représenté correctement”, at-il ajouté. “Cela ne doit affecter personne de négatif. Personne ne devrait être affecté par cela de manière négative; je ne le permettrai pas. Et si cela signifie que les gens vont le faire, cela ne verra jamais le jour. Parce que les gens rendent les choses confuses. , et je ne le permettrai pas. Parce que quand tu vieillis, tu deviens plus sage. “

Une des chansons de “Regardez à l’extérieur de votre fenêtre”, “‘Jusqu’à la mort”, fait surface sur le digipak de “Tout espoir est perdu”, mais le reste n’a été rendu disponible nulle part.

En 2019, Taylor décrit le matériel sur “Regardez à l’extérieur de votre fenêtre” à SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” comme “expérimental”, “super vibey” et “super mélodique”. Il a ajouté: “Il y a quelque chose dans ces chansons. Elles sont très solennelles, très énergiques, très artistiques. Pour les gens qui sont habitués à une certaine manière de NŒUD COULANT ça sonne, ça ne sonne rien comme ça. C’est beaucoup plus une ambiance rock. Honnêtement, c’est beaucoup plus RADIOHEAD vibe, pour être honnête. “

Selon Taylor, la musique enregistrée pour “Regardez à l’extérieur de votre fenêtre” était à l’origine censé être publié en même temps que le “Tout espoir est perdu” pistes, mais le plan ne s’est jamais vraiment concrétisé.

“Mec, j’ai essayé comme l’enfer de faire en sorte que ces deux mondes se rejoignent – ‘Tout espoir est perdu’ et ‘Regardez à l’extérieur de votre fenêtre’ – au point où je prenais des chansons des deux et en quelque sorte les assembler, comme l’arrangement, le séquençage, ” Corey Raconté “Trunk Nation avec Eddie Trunk”. “J’avais deux versions différentes de ‘Tout espoir est perdu’ que j’avais mis en place avec des chansons de ça. Et honnêtement, à cause des divisions émotionnelles qui existaient dans le groupe, de la tourmente qui se passait, personne ne voulait essayer de faire en sorte que cela fonctionne. Donc ce que nous avons fini avec c’était ‘Tout espoir est perdu’ et puis cet album inédit, que nous essayons de trouver un moyen de sortir ça depuis très longtemps. “

Avant le début de la pandémie, NŒUD COULANT était en tournée pour soutenir son dernier album, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui a été publié en août 2019 via Roadrunner.