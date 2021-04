Shawn ‘Clown’ Crahan de Slipknot réfléchit à la mort de sa fille

Dans le deuxième d’une interview en six parties avec Terry « Beez » Bezer de Knotfest.comde « Mosh parle avec Beez », NŒUD COULANT percussionniste et co-fondateur M. Shawn « Clown » Crahan revisité en pleurant la perte de sa fille et comment son lien avec sa communauté l’a incité à comprendre la valeur de partager son art et sa vibration avec le monde.

« Lorsque vous avez une perte comme celle-là, vous ne pouvez pas imaginer les pas en arrière que vous prenez et les mots qui vous viennent à l’esprit et que vous devez prendre en compte et ensuite faire le point », Pitre dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et il n’y a pas une seule chose que quiconque dans le monde dira qui va le changer. Période – fin de l’histoire. Je veux dire, pensez-y. Personne au monde ne pourra jamais m’apprendre – je suis un humain qui peut être enseigné – personne ne peut m’apprendre ou me donner un outil qui rendra cela acceptable, jamais. Donc, vous faites beaucoup de pas en arrière. Et quand vous faites cela, vous remarquez: « Wow. J’ai abusé du mien de l’art.' »

Gabrielle Crahan décédé le 18 mai 2019 à Los Angeles, dont Shawn annonçant la mort le lendemain. Le jeune homme de 22 ans était l’un des quatre enfants Shawn eu avec sa femme, Chantel, qu’il a épousé en juin 1992.

Gabrielle a été rappelé dans sa nécrologie comme un «papillon social» avec une «personnalité extravertie, une attitude joyeuse, de la compassion et un cœur aimant».

La nécrologie dit Gabrielle se sont battus avec acharnement contre la toxicomanie et ont travaillé pour aider les autres qui étaient également en difficulté.

«Elle l’a combattu courageusement, et peu importe le nombre de fois où elle est tombée, elle se relevait toujours», selon sa notice nécrologique.

«S’il y avait quelque chose qu’elle voulait laisser derrière elle dans sa mémoire, c’était défendre les autres, être toujours empathique et compatissant et ne jamais abandonner la bataille contre la toxicomanie», a déclaré la nécrologie.

Bien qu’aucune cause officielle de décès n’ait été révélée, TMZ a signalé que Gabrielle est mort de ce qui semblait être une surdose de drogue. La police et les pompiers ont répondu à un appel pour une éventuelle OD dans une maison d’Hollywood, où ils ont trouvé Gabriellele corps de. La RCR a été administrée, selon le site, mais n’a pas réussi à la réanimer. Des sources policières ont déclaré qu’il y avait un attirail de drogue et des preuves d’utilisation de stupéfiants sur les lieux.

Gabrielle est décédée deux jours seulement après avoir fièrement exhibé une pièce des Alcooliques anonymes qui lui avait été offerte pour marquer cinq mois d’abstinence.

« 5 mois », a-t-elle écrit sur Instagram, partageant un selfie souriant.

Dans sa nécrologie, Gabrielle a été décrite comme «une fille de plage dans l’âme» qui «adorait nager et faire du tube au bord du lac, chevaucher sa longue planche et sentir le soleil briller sur son visage».

Gabriellefrère de Simon et sœur aînée Alexandrie tous deux ont exprimé leur chagrin après sa mort sur les réseaux sociaux.

En septembre 2018, Shawn Crahan a rendu hommage à sa fille le jour de son anniversaire en partageant une photo rétrospective d’un jeune Gabrielle. Il a écrit: « Nous vous aimons Gabri. »



