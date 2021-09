Shawn Johnson ne se soucie pas de ce que vous pensez de son parcours d’allaitement

Pourtant, tout est une courbe d’apprentissage.

Après avoir pompé exclusivement avec Drew, “Je sais tout sur le pompage, il y a à savoir”, a-t-elle noté. Mais maintenant qu’elle allaite pour la première fois, elle se retrouve encore à expérimenter des positions et comment allaiter le plus efficacement et confortablement en public. Et puis il y a ce flux, généralement en début de soirée, “Où je veux juste pleurer”, a-t-elle admis. “Je me dis juste : ‘D’accord, tu cries, je sais que tu as faim. Tu es probablement fatigué. Pourquoi tu ne manges pas ?'”

Partageant ses malheurs sur Instagram, elle a appris deux choses : les bébés peuvent être incroyablement forts quand ils résistent et sa lutte est très courante. “Chaque mère célibataire est revenue et a dit, c’est normal et nous nous en occupons”, a-t-elle révélé. “Évidemment, ce n’est que l’heure des sorcières et chaque bébé la traverse.”