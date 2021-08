Shawn Kemp, ancien joueur de Seattle SuperSonics, ouvre son propre magasin de marijuana

in

Shawn Kemp, le fameux pivot du mythique Seattle SuperSonics, et candidat pour faire partie du Temple de la renommée en 2021, fait à nouveau les manchettes, mais cette fois, cela n’a rien à voir avec le NBA, mais avec le magasin de marijuana qui va ouvrir à Seattle.

Marijuana cessé d’être illégal dans certains États il y a plusieurs années, et avec elle, le commerce de cette substance est devenu beaucoup plus visible, déplaçant de grandes quantités d’argent.

Entre dans l’histoire

L’ancien joueur NBA devient ainsi le premier afro-américain à ouvrir un magasin dédié au cannabis à Seattle. Ceci est situé dans un immeuble situé à la périphérie de la ville, où sur la façade vous pouvez voir une grande fresque de Kemp portant le maillot SuperSonics, où il a joué les 14 premières années de sa carrière, après avoir été choisi lors du repêchage de 1989.

Shawn Kemp lui-même a déjà publié une déclaration, dans laquelle il garantit qu’il est “anxieux pour accueillir régulièrement les fans de Sonics, dès le jour de l’ouverture. »

Il ouvrira le 30 octobre

Tel que rapporté par le journaliste Ben Arthur, L’ouverture du nouveau magasin de Shawn Kemp aura lieu le 30 octobre: “La légende de Seattle SuperSonics, Shawn Kemp, ouvrira officiellement son magasin de cannabis la semaine prochaine. Il deviendra le premier dispensaire appartenant à des “noirs” de Seattle”, a-t-il déclaré.

De plus, cette ouverture apporte une surprise de plus, comme le journaliste l’a révélé, et c’est “sera rejoint par son ancien coéquipier Gary Payton pour l’inauguration le 30 octobre à 12h45.“.