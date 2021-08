Shawn Levy explique pourquoi les films de jeux vidéo sont si difficiles à réussir

Manchester United a sorti son troisième kit pour la campagne 2021/22 et nous, à talkSPORT.com, pensons que c’est une chose de beauté. Le troisième maillot s’inspire de l’emblématique maillot extérieur porté par les stars du club entre 1993 et ​​1995. @ManchesterUnited Le nouveau kit de United est pour le moins élégant @ManchesterUnited United portera ce […] More