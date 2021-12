Shawn Marion : « The Matrix », le gagne-pain de la bague de Nowitzki

Sans atteindre la nomenclature de la légende, Shawn Marion a toujours été un gars très cool. En raison du type de jeu auquel il jouait, de son explosivité, sa capacité à être décisif des deux côtés du terrain et son humilité à ne jamais monopoliser ce gros plan qu’il n’a jamais occupé. Il n’a pas non plus fait semblant : deuxième et troisième épée chez les Suns, il a joué un rôle depuis qu’il a quitté la franchise Arizona et a ainsi remporté le ring 2011, des mains d’un énorme Dirk Nowitzki et d’un effectif vétéran et spectaculaire à parts égales. Et il a pris sa retraite après avoir disputé une nouvelle finale, en 2015, déjà avancé en années et sans grand apport par un physique diminué au cours d’une saison dans lequel il était plus un vétéran du luxe qu’une pièce excessivement importante. Et c’est là que Marion a développé l’essentiel de sa carrière : dans l’ombre, sans être au centre des projecteurs, sans aspirer à être la protagoniste et toujours à la recherche, en attaque comme en défense, du meilleur pour son équipe.

Marion n’est pas, autant qu’il s’y essaie (il l’a dit tout récemment), l’une des 75 meilleures joueuses de l’histoire de la NBA. Dans cette liste, il y a eu des victimes et d’autres qui ne l’ont pas été, mais peut-être auraient-elles dû être. Mais personne n’a parlé, et pour cause, d’une Marion qui est derrière tout ce conglomérat de stars. Et sans qu’il y ait tant de différence, la différence est nette ; Il n’a jamais été un joueur de franchise ou un leader statistique. Ni l’un ni l’autre champion du ring n’étant la référence de l’équipe qui l’a remporté. Et tout cela pèse lourdement sur une liste très large mais, en même temps, sélective, et à laquelle accède également une quantité énorme de talents auxquels Marion n’a jamais accédé. Et cela est frappant et montre qu’il est extrêmement difficile d’accéder à ce haut que la NBA a inventé pour son 75e anniversaire. Et Marion était très talentueuse. Ce qui nous apprend tout ce qu’avaient ceux qui l’ont précédé.

Née à Waukegan, Illinois, le 7 mai 1978, Marion a fréquenté l’Université de Vincennes (Indiana) au Clarksville Institute. En 1996-97, en première année, il a joué 36 matchs et a récolté en moyenne 23,3 points et 12,8 rebonds., en plus de tirer avec 56% en field shots. Son total de 838 points en tant que recrue l’a établi comme le deuxième total le plus élevé pour une saison dans l’histoire de l’Université. Au cours de sa deuxième année et dans les mêmes matchs, il est passé à 23,5 points et 13,1 rebonds avec 60% de tirs. Au total, il a récolté en moyenne 23,4 points au cours de ces deux saisons (1685 au total). et est parti comme le deuxième meilleur buteur de l’histoire de Vincennes.

Il a changé l’Indiana pour le plus prestigieux UNLV. Il a joué avec eux en 1998-99, avec une moyenne de 18,7 points, 9,3 rebonds, 2,5 interceptions et 1,9 contres en 29 matchs. Après une grande étape universitaire, il se déclare éligible au repêchage la même année. Avant, bien sûr, il avait des doutes : en mars de cette année-là, il a assuré que son intention était d’obtenir son diplôme en quatrième année et ainsi tenter de prendre d’assaut le championnat de la NCAA. Cependant, de nombreux éclaireurs l’ont remarqué et Marion a confirmé que s’il se rendait au repêchage, il ne serait pas choisi en dessous du milieu du premier tour. Un fait qui, sûrement, a renforcé son envie de faire le grand saut vers la NBA et de quitter l’Université. Le 30 juin 1999, le repêchage a eu lieu à Waashington, aux États-Unis. Et les Suns ont sélectionné Marion en neuvième position au repêchage : une nouvelle aventure commençait.

La révolution des soleils

À son arrivée en NBA, Marion a été surnommée « The Matrix » par l’analyste de TNT et ancien basketteur Kenny Smith. C’était pendant la pré-saison de son année recrue et il a pris cette nomenclature en raison de son physique imposant. A part ça, les premières années de Marion contrastaient avec les dernières années de Danny Ainge en tant qu’entraîneur (oui, celui qui était alors manager depuis si longtemps aux Celtics) et le passage de Scott Skiles et Frank Jackson sur un banc qui semblait gaffé. La franchise a tenté de faire des pas dans la bonne direction depuis Charles Barkley quittera l’Arizona avec les finales de 1993 et ​​le MVP de cette saison en tête de son excellent CV. Et ils ont essayé de retrouver une essence perdue dans une NBA qui n’attend personne. Comme Marion allait le découvrir peu après.

L’attaquant, qui pouvait aussi jouer l’attaquant de puissance, avançait au milieu de la clandestinité de l’entité. Il aurait en moyenne 10,2 points et 6,5 rebonds au cours de son année recrue; Après cela, il n’est jamais descendu en dessous de 17 au cours de ses années à Phoenix, au cours desquelles il évoluait toujours autour de 10 rebonds. En 2002-03, il est allé à plus de 21 points avec 9,5 rebonds en moyenne, ce qui lui a valu son premier All Star.. Et il a continué à être un récif avec l’arrivée de Steve Nash en 2004, lorsqu’il est devenu l’un des meilleurs joueurs d’une équipe qui a changé le basket-ball. Avec les Seven Seconds or Less, Marion était l’une des favorites de Mike D’Antoni et a accompagné Nash et Amar’e Stoudemire à l’ère du pick and roll, avec 62, 54 et 61 victoires en trois saisons consécutives. dans lequel les Suns ont toujours opté pour le ring mais ont clairement indiqué qu’ils étaient une équipe fiable en saison régulière, mais manquant d’un plan par des solutions spécifiques à des moments précis lorsque les séries éliminatoires sont venus.

Marion est devenue incontournable dans le schéma d’une équipe révolutionnaire. Et là, il a démontré ses meilleures qualités : son départ à la contre-attaque, sa capacité à afficher si nécessaire, un corps athlétique avec lequel courir d’un côté de la piste à l’autre, excellent rebondeur et très dangereux près de la jante. Avec des mécaniques de tir absolument archaïques, il tournait autour de 39% en triples de 2001 à 2003. Et ça fonctionnait aussi de l’autre côté du terrain, cette défense avec laquelle il a perfectionné le jeu de certains Suns qui n’ont jamais été caractérisés, justement, pour recevoir quelques points. Ça oui, les playoffs ne se sont jamais bien terminés : deux finales de conférence consécutives (en 2005 et 2006, 4-1 et 4-2 contre les Spurs et les Mavericks) et une demi-finale dans laquelle ils se sont inclinés 4-2, à nouveau contre les Spurs et dans l’une des séries les plus controversées du 21e siècle.

La meilleure année statistique de Marion ces années-là était en 2005-06, avec la blessure de Stoudemire. L’attaquant a pris plus d’importance en attaque et a obtenu 21,8 points et 11,8 rebonds en moyenne, des chiffres spectaculaires. Cette année-là, il a ajouté jusqu’à 60 doubles-doubles et en demi-finale de conférence, contre les Clippers, il a obtenu 25,6 + 12,6 en sept matchs disputés. Un an plus tôt, en 2005, il avait récolté 38 points et 16 rebonds contre les Mavs, lors du sixième et dernier tour des demi-finales Ouest. Des moments brillants dans un projet qui était une véritable rébellion et qui est tombé amoureux du monde, mais qui n’a pas pu décrocher le prix de la bague, celle à laquelle Steve Nash a toujours résisté et que Marion retrouverait dans un autre endroit. En 2007, il a joué son dernier All Star et en 2008, il a été transféré au Heat avec Marcus Banks en échange d’un Shaquille O’Neal lourdement plombé par les blessures. L’une des décisions prises par Steve Kerr lors de sa seule participation au conseil d’administration, qui a eu lieu en Arizona.

Dirk Nowitzki écuyer et dernières années

Marion est passée par Miami et Toronto avant de rejoindre les Mavericks. Fait intéressant, il deviendrait l’écuyer de Dirk Nowitzki après avoir été Nash for the Suns. Tous deux, allemands et canadiens, ont partagé une équipe à Dallas et sont de grands amis. Et il est toujours ironique que ce qu’il n’a pas réalisé avec le meneur, il l’a fait avec l’attaquant., une véritable légende qui est aussi l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Marion s’est intégrée dans un groupe de vétérans, avec un entraîneur fantastique et une équipe qui avait un certain nombre de pièces, toutes fondamentales, pour gagner le ring. Marion n’est jamais revenue sur les statistiques qu’elle affichait à Phoenix ou sur un All StarMais il est devenu essentiel dans le plan de Carlisle : important dans l’attaque de l’assistant Terry Stotts, essentiel dans la défense de Dwayne Casey.

Jason Kidd, DeShawn Stephenson, Jason Terry, Tyson Chandler, JJ Barea… L’équipe était plus âgée, oui. Mais c’était une belle opportunité. Et ils le savaient : une conférence de Kidd et Nowitzki avec Carlisle après la blessure de Caron Butler, une pièce fondamentale jusqu’à sa chute, a amené Carlisle à reléguer Terry sur le banc et à l’utiliser comme leader de la deuxième unité (il était déjà le meilleur sixième homme en 2009), promouvant Stephenson au début. Les Mavs se sont imposés en défense et ont battu les Blazers au premier tour (4-2), ils ont dépassé certains champions qu’ils n’étaient pas encore, les Kobe Lakers (4-0) et ont fait tomber quelques Thunder jeunes et inexpérimentés (4-1) ils ont parcouru un long chemin cette année-là et la finale la suivante avant de ne plus jamais revoir le ring de si près.

En finale, les Mavericks ont battu le Heat, avec la revanche de 2006 et avec un résultat identique mais avec un vainqueur différent : 4-2. Des matchs de tachycardie, un Nowitzki suprême et beaucoup d’égalité avec un LeBron James manquant et un Dwayne Wade qui ne pouvait pas le faire tout seul. Marion, qui avait marqué 25 points lors du cinquième et dernier match de la finale Ouest et avait déjà abandonné presque entièrement le triple, a aidé la défense à outrance face à LeBron. et en moyenne 13,7 points et 6,3 rebonds, marquant 20 points au deuxième tour, au cours duquel le retour des Texans s’est forgé. C’est là que les Finales et la carrière de Marion ont changé, qui en haut de son CV aura toujours le prix qui lui a résisté aux Suns.

Dans ses dernières années, Marion a continué à être liée au projet Mavs, mais l’équipe de Rick Carlisle n’a plus jamais été éligible pour le ring. L’ancienne star est restée utile, un bon joueur d’équipe qui manquait de l’explosivité d’antan mais a quand même beaucoup joué et a évité les blessures : 63 (sur 66, en lock-out), 67 et 76 matchs à ses trois dernières saisons avec les Mavs, avant de se diriger vers les LeBron Cavaliers, première image du projet après le retour du Roi en terre promise. Avec peu d’importance, il a joué 57 matchs et sa deuxième et dernière finale, au cours de laquelle il n’a même pas joué sur le terrain. C’est l’histoire de Shawn Marion, un joueur qui ne fait pas partie du top 75 de la NBA et qui n’est pas accompagné de la nomenclature des légendes. Mais il a une carrière fulgurante, des chiffres enviables et un jeu cool et explosif qui a joué dans de nombreux moments forts et a généré beaucoup d’applaudissements. Oh, et une bague de champion. Dégager.