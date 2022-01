Shawn Mendes a du mal avec les réseaux sociaux après la séparation de Camila

Shawn Mendes« état de la relation avec les médias sociaux ? C’est compliqué.

Bien qu’il ait récemment pris du recul par rapport à Instagram, le chanteur superstar est revenu sur la plate-forme de médias sociaux le 30 décembre pour remercier les fans d’avoir soutenu son hymne de rupture, « Ça va aller. » Dans un message vidéo pris à son domicile de Toronto, Mendes, 23 ans, a déclaré à ses abonnés Instagram : « Je voulais juste faire une petite vidéo et remercier tous ceux qui se sont connectés avec » Ça va aller « et qui ont posté des vidéos . J’ai un peu de mal avec les réseaux sociaux en ce moment et juste une sorte de relation avec eux. Mais j’ai beaucoup de gens qui m’envoient des vidéos et me disent ce qui se passe. «

Mendes, qui a confirmé sa rupture avec Camila Cabello en novembre, a poursuivi en partageant : « Quand je fais de la musique, le but ultime est d’être assis là et de me faire révéler ma propre vérité. Et la plupart du temps, lorsque j’écris des chansons, j’utilise généralement la musique comme une plate-forme pour pouvoir accéder à un endroit à l’intérieur de moi-même que je ne pourrais pas traverser en parlant simplement avec des gens ou en y pensant. »