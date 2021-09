in

Félicitations à Shawn Mendes pour avoir fait preuve d’un peu plus d’honnêteté après avoir été appelé. Bien sûr, bien que Joe Alwyn puisse ressembler à un méchant pour Mendes, il en semble loin. A tel point qu’il a même prêté son écriture à quelques-unes des chansons de sa petite amie pour son album Folklore. Espérons que si Swift a vu la vidéo du détecteur de mensonges, elle ne la prendra pas à cœur. On dirait qu’elle et Mendes s’envoient encore des textos de temps en temps, alors qui sait?