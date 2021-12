Shawn Mendes abandonne la chanson de rupture après la séparation de Camila Cabello

Après avoir embrassé un été d’amour, Shawn Mendes inaugure une saison plus sombre.

Mercredi 1er décembre, le chanteur de 23 ans a sorti son dernier single, « It’ll Be Okay », et disons simplement que nous ne le serons peut-être pas après avoir entendu celui-ci. La ballade lente vient juste deux semaines après lui et Camila Cabello, 24 ans, ont annoncé leur séparation après plus de deux ans ensemble.

Le dernier single de Shawn – dont les fans spéculent déjà sur la séparation récente du couple – comprenait les paroles : « Allons-nous y arriver ? / Est-ce que ça va faire mal ? » et « Je commence à imaginer un monde où nous n’entrerons pas en collision / Cela me rend malade mais nous guérirons et le soleil se lèvera. »

Il chante en entrant dans le refrain : « Nous n’avons pas à rester / Je t’aimerai de toute façon / Ça ira. »

Avant la sortie de la chanson, Shawn a fait chuter ses abonnés lorsqu’il a partagé un extrait de 12 secondes de la mélodie sur Instagram le 30 novembre. « Je sais que ça va faire très mal », a écrit un fan. Tandis qu’un autre ajoutait » HEARTBREAK ERA « .