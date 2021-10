Shawn Mendes animera ‘A Wonder Concert & Conversation’ sur Facebook

Shawn Mendès les fans pourront écouter A Wonder Concert & Conversation sur Regarder ensemble Facebook Messenger service à partir d’aujourd’hui (22 octobre).

La performance spéciale mettra également en vedette les invités Miguel et King Princess s’engageant dans une discussion avec Mendes sur l’activisme et comment être une force pour le bien social.

Produit par Anonymous Content, A Wonder Concert & Conversation présentera des performances exclusives de certains des plus grands succès de la superstar de la pop, notamment « Treat You Better » et « In My Blood ». La setlist comprendra également la première en direct de certains morceaux de son album Wonder 2020 qui n’ont jamais été joués en direct auparavant.

L’objectif de Mendes avec l’émission spéciale est de permettre aux gens d’avoir un dialogue sur l’activisme, d’apprendre les uns des autres et d’exploiter l’énergie nécessaire pour agir, selon un communiqué de presse. « Apporter un changement signifie agir », a déclaré Mendes.

Shawn Mendes: A Wonder Concert & Conversation est disponible pour regarder avec un ami sur Facebook Messenger, Watch et Instagram.

En décembre, le chanteur et auteur-compositeur nominé aux Grammy rejoint un club exclusif d’artistes masculins à marquer quatre albums consécutifs n ° 1 aux États-Unis à l’âge de 22 ans lorsque Wonder a atteint le sommet du Billboard 200. Les seuls autres acteurs masculins à le faire sont Elvis Presley et Justin Bieber.

Avant sa sortie l’année dernière, Wonder était précédé par un film documentaire et concert via Netflix, qui a donné aux fans un aperçu de son ascension rapide depuis la sortie de son premier album de 2017, Manuscrit à 17 ans, pour devenir l’une des plus grandes stars de la pop au monde, capable de déplacer des millions de disques à travers le monde.

Le mois dernier, Mendes a partagé une bande-annonce pour son Merveille 2022 : le tour du monde, bandes sonores par album coupé « Teach Me How To Love ». La course de 64 dates verra le formidable interprète parcourir le Royaume-Uni, l’Europe et l’Amérique du Nord avec le soutien de King Princess, Dermot Kennedy et Tate McRae.

Achetez ou diffusez Wonder (Deluxe).