Shawn Mendes apparaît sur le podcast « Backstage Pass avec Eric Vetro »

Shawn Mendès est apparu comme le dernier invité sur le podcast récemment lancé Pass coulisses avec Eric Vetro, le coach vocal vedette dont la liste d’étudiants comprend Mendes ainsi que Ariana Grande, John Legend, Katy Perry, et plus encore.

Le musicien de 23 ans travaille avec Vetro depuis les premières années de sa carrière, renforçant sa voix tout en enregistrant plusieurs albums n°1 et en donnant des spectacles à guichets fermés dans le monde entier. Mendes a déjà parlé des heures qu’il a consacrées à l’entraînement de sa voix en tant qu’instrument et à l’apprentissage de lui-même à devenir un grand guitariste en quelques mois après avoir décidé de jouer comme passion de sa vie.

« Il y a une différence très claire entre quelque chose que vous aimez faire et quelque chose qui est votre passion parce que quand c’est votre passion, vous commencez à le faire et puis quatre heures passent et vous vous demandez où le temps est passé », a-t-il déclaré à Vetro. «Je pense que quiconque a une passion le saura quand je parlerai de ce sentiment de picotement que vous ressentez lorsque vous faites la chose que vous aimez faire. Même si vous obtenez cinq secondes d’euphorie dans votre corps parce que vous l’avez chanté d’une certaine manière ou que vous avez joué un accord d’une certaine manière, ou quoi que vous fassiez, si vous peignez, ces cinq petites secondes d’euphorie font toute une vie de travail vraiment passionnant.

Mendes a ensuite expliqué qu’il était inspiré par la simplicité des performances acoustiques dépouillées d’Ed Sheeran et a rappelé une histoire de lui-même interprétant le single classique de Miley Cyrus « The Climb » dans sa cuisine à domicile en tant que jeune adolescent devant un public aux larmes aux yeux. membres de la famille. Il a également partagé sa technique d’exercice vocal préférée : chanter dans une bouteille d’eau.

« Il s’agit essentiellement d’une bouteille d’eau en plastique avec une paille attachée. Vous chantez dans la paille et vous soufflez de l’air à travers la paille, en faisant en quelque sorte des bulles au fond et vous faites des gammes », a expliqué Mendes. «Je pense que la raison pour laquelle j’aime tellement la bouteille, c’est que ma voix se sent mieux, mais je pense que la raison la plus grande et réelle est qu’elle me libère du jugement et de la critique au début de la leçon. Je ne m’entends pas vraiment très bien parce que je suis étouffé par l’eau, donc ça me va si je manque quelques notes.

