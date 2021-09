in

Il y a quelque chose à dire sur un couple comme Camila Cabello et Shawn Mendes étant bien ensemble lorsqu’ils collaborent, mais sachant aussi prendre du recul et se laisser passer leurs propres moments sous les projecteurs sans l’autre. Même si Cabello célèbre devenir Cendrillon aux côtés d’Idina Menzel, Pierce Brosnan et Billy Porter, la conversation sur sa relation avec Mendes est en cours de discussion, alors imaginez s’ils étaient ensemble dans le film.