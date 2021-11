Shawn Mendes & Camila Cabello Split : Retour sur leur histoire de 6 ans

Je ne peux plus l’appeler sa « Señorita ».

Shawn Mendes et Camila Cheveux ont annoncé leur décision de rompre le mercredi 17 novembre, après plus de deux ans de relation. Ils ont écrit dans un communiqué : « Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais. »

Les chanteurs ont déclaré qu’ils « continueraient à être les meilleurs amis ».

Ils sont amis et collaborateurs depuis 2015, lorsque leur duo « I Know What You Did Last Summer » est sorti. Bien sûr, c’est leur collaboration en 2019 qui a vraiment fait des vagues : le couple a joué dans le clip musical épicé « Señorita » et a apparemment confirmé leur romance hors écran cet été-là.

Depuis lors, ils ont assisté aux premières de films main dans la main et ont même passé la pandémie en famille. Shawn a déclaré à Apple Music l’année dernière qu’il avait traîné avec Camila et sa famille à Miami pendant le verrouillage mondial.