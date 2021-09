Shawn Mendes en transparence et Camila Cabello en princesse marchent sur le tapis rouge

in

Quant à Camila, elle a choisi un look de princesse très moderne, à l’image de sa Cendrillon dans le film. Le chanteur portait un maxi jupe en tulle jaune dessinée par Christian Siriano, avec un haut blanc X Karla et des bijoux Bulgari. Avec cette tenue plus libre, l’interprète de Cendrillon n’a pas eu à s’évanouir comme lors de la première à Los Angeles.

De cette façon, les chanteurs ont fait de leur look princier quelque chose de très actuel. Mais notre partie préférée est le dévouement de Shawn à Camila. “Félicitations mon amour, je suis tellement fier de toi. Je n’ai jamais vu quelqu’un travailler aussi dur que toi pour se présenter tous les jours et être vraiment professionnel, amical et authentique. Je t’admire beaucoup. Quel beau film avec un beau message 🤍 Je t’aime ma vie”, a écrit Shawn sur son post Instagram.