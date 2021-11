Shawn Mendes et Camila Cabello ont tenté de sauver leur relation en thérapie de couple

Dans une interview avec Glamour, Camila a exprimé que toutes les relations ont besoin de travail et c’est pourquoi elles ont eu recours à une thérapie. « Parfois ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît sur les photos »a écrit l’alun de Fifth Harmony. « Parfois, c’est désordonné, inconfortable et moche. »Il a expliqué en octobre de cette année lors de la promotion de Cendrillon pour Amazon Prime Video, un film où nous les avons vus parcourir la première ensemble.

« Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes très transparents les uns avec les autres. Je pense que c’est pourquoi nous pouvons tant nous faire confiance, car c’est une relation humaine très tridimensionnelle », a expliqué l’actrice de 24 ans à propos de sa cour avec Shawn. En plus d’aller en thérapie ensemble, ils sont allés individuellement pour avoir une relation plus saine.

Elle avait partagé dans un post Instagram honnête en novembre dernier qu’ils avaient eu beaucoup de hauts et de bas dans leur romance. Camila a également parlé de la façon dont les choses extérieures affectent leur relation. « Quand il y a des choses négatives, cela vous affectera », a-t-il déclaré. « Alors oui, c’est très, très difficile. J’ai l’impression que c’est une autre chose pour laquelle la thérapie a été vraiment utile. ». Dès le début de leur cour, Cabello et Mendes ont fait face à de nombreuses critiques de la part du public.