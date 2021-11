Shawn Mendes et Camila Cabello rompent après plus de 2 ans

« C’était la première fois que j’étais silencieux et j’ai pu me dire: » Que se passe-t-il dans ce monde et qu’est-ce que je ressens à ce sujet et que puis-je faire et où cela va-t-il à partir d’ici? « », a partagé Shawn dans un Entretien de novembre 2020 avec Apple Music Zane Lowe. « C’était le meilleur cadeau que je pense que j’ai jamais reçu de toute ma vie. »

Camila a également beaucoup appris sur elle-même pendant cette période avec Shawn, partageant dans une publication Instagram qu’il la fait se sentir « plus courageuse, plus sage et meilleure ».

« Quand vous êtes en couple avec quelqu’un, vous avez l’impression qu’il est ce miroir qui vous renvoie à vous – je dois constamment affronter mes peurs, mes angoisses, mes insécurités, mes modes de pensée, mes croyances sur la vie et sur moi-même. , » a-t-elle réfléchi. « Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît sur les photos parfois. Parfois, c’est désordonné, inconfortable et moche lol. Mais il n’y a rien de tel que l’attraction, la FORCE qu’est l’amour. »