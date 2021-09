Shawn Mendes et Camila Cabello se donnent enfin le baiser que Taylor Swift attendait

À chaque fois, Cabello et Mendes parlent plus ouvertement de leur relation. Dans les dernières interviews que Camila a accordées pour la première de Cendrillon, elle a déclaré que Shawn était “excitée”, entre autres blagues “flatulences” qu’elle avait faites à son petit ami. D’autre part, il a parlé de ce qu’il a appris de leur relation.

“Elle est soit complètement dedans, soit pas du tout. Et je pense que c’est quelque chose que je n’étais pas au début de notre relation. Et je pense que beaucoup de gens pourraient avoir peur de faire tapis, parce que si vous êtes tout- dans, alors ça fait mal. Le coup fait beaucoup plus mal s’il se termine, tu sais ? Mais elle m’apprend vraiment que si on a une vie et qu’on n’a pas beaucoup de temps ici, ça pourrait être tout si tu êtes amoureux de quelqu’un et vous êtes là. Et je l’ai appris tous les jours “, a-t-il déclaré. Shawn dans une interview avec Sirius XM.