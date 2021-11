Shawn Mendes et Camila Cabello se séparent : nous « continuerons à être les meilleurs amis »

Shawn Mendes et Camila Cabello se sont séparés.

Le couple a publié mercredi une déclaration commune concernant leur rupture sur Instagram.

« Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais », peut-on lire dans le communiqué. « Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. Nous apprécions tellement votre soutien depuis le début et à l’avenir.

Plus tôt mercredi, Mendes a été aperçu en train de prendre un café à Brooklyn. « Il avait vraiment l’air triste. Il écoutait de la musique et restait seul », a déclaré un initié à Fox News Digital de Mendes, qui portait un manteau gris et avait ses écouteurs.

La source a indiqué que Mendes avait également été vue la veille de la salle de gym en solo, courant sur le tapis roulant.

Jessica Napoli de Fox News a contribué à ce rapport