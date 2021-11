Shawn Mendes et Camila Cabello se séparent

L’été de l’amour est terminé.

Shawn Mendes et Camila Cabello ont annoncé leur rupture mercredi soir sur Instagram dans une déclaration commune qu’ils ont publiée dans leurs histoires respectives.

« Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais », a commencé la déclaration.

«Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. Nous apprécions tellement votre soutien depuis le début et à l’avenir. Camila et Shawn.

L’annonce sort apparemment du champ gauche: les collaborateurs de « Señorita » ont récemment été photographiés en train de s’engager dans un bon PDA à l’ancienne de Miami Beach, regardant chaque centimètre du couple. L’endroit avait été un lieu d’escapade préféré pour le couple ; ils y ont également été aperçus en juin.

Annonce de la rupture de Camila Cabello et Shawn Mendes.Instagram

Cabello, 24 ans, a été mise en position d’abattre les rumeurs de fiançailles récemment après avoir été vue avec une bague à la main gauche sur les réseaux sociaux. « Je jure devant Dieu, je ne sais pas de quelle main est la bague de fiançailles, alors parfois je vais juste, comme, la mettre à l’annulaire », a-t-elle déclaré à Jimmy Fallon en août.

Épingler des rumeurs de rupture sur les deux chanteurs semblait être un passe-temps de blagues sur Internet pendant toute la durée de leur relation: il y a un peu plus d’un an, Cabello a mis fin aux discussions en se rendant sur Instagram pour féliciter Mendes, 23 ans, pour sa vision artistique.

La paire avait été liée pour la première fois en juillet 2019 et est ensuite devenue si connue tout au long de la pandémie pour leurs promenades chargées de PDA que les fans ont lancé le moulin à rumeurs de rupture à un moment donné simplement parce qu’ils n’avaient pas été vus en public pour un épeler.