Shawn Mendes et Camila Cabello viennent de rompre

Les stars de la pop Camila Cabello et Shawn Mendes ont rompu après deux ans de relation. L’ancien couple a tous deux publié des déclarations sur leurs histoires Instagram annonçant la nouvelle à leurs fans et followers. « Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humain est plus fort que jamais », ont-ils écrit. « Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. Nous apprécions tellement votre soutien depuis le début et à l’avenir. »

Le duo est ami depuis des années mais a officialisé sa relation amoureuse en 2019. Ils ont même déclenché des rumeurs de fiançailles en août lorsque la chanteuse de « La Havane » arborait une énorme bague à l’annulaire gauche dans plusieurs TikToks. Cabello s’est confié à Jimmy Fallon dans le Tonight Show sur ce qui se passait vraiment.

Avec des fans partout en spirale après avoir vu le grand cierge magique sur TikTok de Cabello, Fallon est allé droit au but, lui demandant d’emblée: « Est-ce que Shawn Mendes vous a demandé de l’épouser? » Cabello a répondu: « Il ne l’a pas fait. Et je ne suis pas fiancé. » La star de Cendrillon a ajouté qu’elle ne savait pas de quelle main une bague de fiançailles se porte traditionnellement, en demandant à Fallon : « J’aimerais en fait que vous m’éclairiez. Quelle était la main de fiançailles ? Parce que je ne sais pas. »

Le couple s’est mis en quarantaine ensemble pendant une grande partie de la pandémie de coronavirus, et le single « Summer of Love » de Mendes a été inspiré par cette période de verrouillage. « Ça fait du bien. C’était comme écrire sur les deux premiers mois du verrouillage », a expliqué Mendes dans une interview avec Audacy Check In. « Camila et moi avons eu beaucoup de chance parce que nous avons pu être en quelque sorte dans un moment immobile, et c’était la première fois au cours des six dernières années que nous pouvions simplement nous détendre et ne pas travailler du tout. Nous allions sur des balades à vélo autour de Miami, et c’était vraiment magnifique. J’écris juste à ce sujet. J’avais beaucoup de nostalgie à ce moment-là, et je pense que sans cette période, nous avons eu beaucoup plus de mal à nous connecter. Cela nous a vraiment rapprochés. »