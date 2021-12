Shawn Mendes fait un grand changement après la rupture de Camila Cabello

Shawn Mendes fait un grand changement après sa récente rupture avec Camila Cabello. Admettant qu’il a des « difficultés » avec les réseaux sociaux, le chanteur de « Señorita » a partagé jeudi dans une vidéo Instagram qu’il prévoyait de se retirer des plateformes publiques. « J’ai un peu de mal avec les médias sociaux en ce moment et juste une sorte de relation avec eux », a-t-il déclaré à propos de sa décision. « Mais j’ai beaucoup de gens qui m’envoient des vidéos et me disent ce qui se passe. »

Le joueur de 23 ans a poursuivi : « Je pense que quand je fais de la musique, le but ultime est d’être assis là et de me faire révéler ma propre vérité. La plupart du temps, quand j’écris des chansons, je ‘ J’utilise la musique comme plate-forme pour pouvoir atteindre un endroit en moi-même auquel je ne pourrais pas accéder simplement en parlant aux gens ou en y pensant. »

L’absence de Mendes sur les réseaux sociaux intervient alors qu’il sort une nouvelle chanson, « It’ll Be Okay », qui est disponible en streaming et à l’achat maintenant. Les paroles de la chanson incluent : « Si vous me dites que vous partez, je faciliterai les choses / Tout ira bien / Si nous ne pouvons pas arrêter l’hémorragie / Nous n’avons pas à le réparer / Nous ne le faisons pas. Je ne dois pas rester/ Je t’aimerai de toute façon/ Ooh-ooh, ce sera oh, ça va/. »

« Je vois beaucoup de TikToks de gens pleurer et devenir émotifs et tout ça, et j’espère que c’est parce qu’il y a du vrai dans les chansons et il y a des mensonges [an] l’honnêteté », a-t-il déclaré à propos de la nouvelle chanson. « Je me sens tellement fier de cette chanson et je suis tellement reconnaissant que vous vous y connectiez et je suis tellement reconnaissant que les gens soient vulnérables avec elle et que les gens s’amusent avec ça. Je voulais juste venir ici et montrer mon amour et mon appréciation. Je vous vois les gars et je vois combien d’amour vous donnez et cela signifie le monde pour moi. »

Mendes et Cabello ont publié une déclaration conjointe à la mi-décembre pour annoncer qu’ils mettaient fin à leur relation de deux ans. « Nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais », ont-ils écrit dans leurs deux déclarations. « Nous avons commencé notre relation en tant que meilleurs amis et continuerons d’être les meilleurs amis. Nous apprécions votre soutien depuis le début et à l’avenir. »

Mendes entreprend une tournée mondiale en 2022, avec des dates européennes commençant en mars et des dates américaines commençant en juin, s’étendant jusqu’à fin octobre.