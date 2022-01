Shawn Mendes montre ses muscles alors qu’il se baigne dans l’océan de Miami

Tout est plage pour Shawn ! (Photo : Méga)

Shawn Mendes a été vu en train de compléter son bronzage alors qu’il se baignait dans l’océan à Miami jeudi.

Le physique tonique du jeune homme de 23 ans était pleinement exposé alors qu’il pataugeait dans les eaux cristallines.

Le chanteur Shawn portait un maillot de bain noir et a montré sa collection de tatouages ​​le jour de sa plage.

Sur une photo, l’auteur-compositeur né au Canada a vécu son propre moment James Bond alors qu’il sortait de la mer, passant ses mains dans ses cheveux humides.

Shawn semblait s’amuser comme une baleine alors qu’il faisait du jogging sur le sable doré et profitait d’un moment de détente sur une chaise longue.

Son voyage à la plage intervient après que le musicien s’est séparé de sa petite amie Camila Cabello et a admis qu’il « avait du mal avec les réseaux sociaux ».

Shawn a récemment sorti son dernier single It’ll Be Okay, quand il a révélé qu’il quitterait la grille pendant un certain temps.

S’exprimant depuis son domicile à Toronto, le hitmaker de Stitches a remercié ses abonnés pour leur soutien à la chanson, ajoutant: » J’ai un peu de mal avec les médias sociaux en ce moment et juste une sorte de relation avec eux.

« Mais j’ai beaucoup de gens qui m’envoient des vidéos et me disent ce qui se passe. »

Il a ajouté: « Je pense que lorsque je fais de la musique, le but ultime est d’être en quelque sorte assis là et de me révéler ma propre vérité.

« La plupart du temps, lorsque j’écris des chansons, j’utilise généralement la musique comme plate-forme pour pouvoir accéder à un endroit en moi-même auquel je ne pourrais pas accéder simplement en parlant aux gens ou en pensant à ce.’

Shawn et la chanteuse de La Havane Camila, 24 ans, ont annoncé leur séparation en novembre après deux ans de relation.

Bien que les fans aient le cœur brisé que « Shawnmila » ne soit plus, les nominés aux Grammy ont juré de rester amis.

C’est une promesse qu’ils semblaient tenir, après avoir été photographiés cette semaine en train de promener leur chien ensemble.

Les chanteurs étaient amis depuis des années et ont fréquemment étouffé les rumeurs de romance avant de commencer à sortir ensemble en juillet 2019, les rendant publiques peu de temps après la sortie de leur top Señorita.

L’ancienne membre de Fifth Harmony, Camila, a également fait une pause sur Instagram le mois dernier, partageant avec ses 59,6 millions d’abonnés qu’elle voulait se « désintoxiquer » et passer moins de temps sur son téléphone pendant le Nouvel An.

