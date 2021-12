Shawn Mendes parle de la quarantaine avec Camila Cabello | Instagram

Récemment, le célèbre chanteur Le Canadien Shawn Mendes a évoqué les jours de quarantaine avec son ex-partenaire Camila Cabello et la famille du chanteur, alors qu’ils vivaient ensemble depuis un certain temps.

Comme vous vous en souvenez peut-être, pendant le confinement pour la pandémie, Camila Cabello et Shawn Mendes se sont retrouvés à vivre ensemble à Miami.

Et c’est pourquoi le chanteur a parlé de ces jours et a ému les fans des deux.

Malheureusement, Camila Cabello et Shawn Mendes ont confirmé il y a quelques semaines leur séparation Après deux ans.

Cependant, le chanteur a accordé une interview il y a quelques jours avant de faire connaître sa rupture avec le chanteur également.

Dans ce document, Shawn a parlé de manière extrêmement magnifique et de ces jours fermés par l’éventualité, qu’il a partagés avec Camila Cabello et sa famille.

Shawn Mendes a commenté que ces jours de confinement au milieu de la pandémie de virus étaient très beaux pour créer les bases de ce qui serait une bonne relation avec Camila Cabello.

J’ai passé la majeure partie de cette partie de la pandémie à Miami avec Camila et sa famille. C’était très beau et très spécial. Je vois souvent des photos de ce moment et j’aime sa simplicité. C’était super, nous avons passé la journée à faire du vélo. Je n’ai pas beaucoup fait du vélo depuis que j’ai 12 ans », a déclaré Shawn Mendes.

De plus, il a clairement indiqué qu’il admirait maintenant beaucoup plus les Latinos, car le chanteur a des racines mexicaines et cubaines.

Nous avons préparé le dîner ensemble et bien d’autres choses normales. La culture latino est tellement belle, donc c’était très guérissant pour moi de pouvoir m’y immerger pleinement », a ajouté Shawn Mendes à propos de cette coexistence.

Et bien que Shawn Mendes la décrive comme une très belle scène, c’était en grande partie la cause de la séparation du couple et ainsi Camila Cabello en a découvert la raison.

Après avoir passé cette période de confinement, les emplois du temps des deux chanteurs sont redevenus extrêmement chargés et cela a inévitablement fait changer la dynamique.

Depuis qu’ils sont toujours ensemble, ils se sont malheureusement vus très peu, et le reste appartient à l’histoire.

D’autre part, la chanteuse de ‘Don’t Go Yet’, comme vous vous en souvenez peut-être, a annoncé il y a un an qu’elle souffrait de troubles obsessionnels compulsifs et de problèmes de stress liés à son travail exigeant, ce qui a malheureusement également affecté leur relation.