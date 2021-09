Shawn Mendes partage la bande-annonce de “Wonder: The World Tour” 2022

Après une longue période hors de la route, aficionado des tournées et artiste multi-platine Shawn Mendès va prendre son quatrième album studio Merveille en tournée pour le Wonder 2022: The World Tour. Le chanteur sera rejoint par King Princess, Dermot Kennedy et Tate McRae à travers 64 dates actuellement divisées en trois étapes avec des spectacles supplémentaires à venir.

En prévision, Mendes a partagé une bande-annonce officielle de la tournée qui présente l’album Wonder coupé “Teach Me How To Love”.

Les billets pour Wonder: The World Tour seront mis en vente par lots au cours de la semaine prochaine. La prévente American Express et la prévente FirstAccess pour l’Amérique du Nord commencent le 29 septembre à 10 h, heure locale, tandis que la prévente générale pour les fans débute le 30 septembre à 10 h, heure locale. La vente publique pour les étapes nord-américaines de la tournée débute le 7 octobre à 10 h.

La prévente Europe et Royaume-Uni American Express –– qui comprend toutes les dates en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni, à l’exception de Londres –– et la prévente FirstAccess, commence le 4 octobre à 10 h, heure locale. La prévente American Express pour Londres et l’Europe et le Royaume-Uni La prévente générale pour les fans commencera le 5 octobre à 10 h, heure locale, avec la mise en vente publique le 8 octobre à la même heure.

Vous trouverez plus d’informations sur les horaires de mise en vente et l’accès en prévente sur le site Web officiel de Wonder Tour.

Wonder: The World Tour Dates officielles :

Dates de tournée au Royaume-Uni et en Europe avec l’invité spécial King Princess

14/03/2022 Copenhague, Danemark – Royal Arena

16/03/2022 Stockholm, Suède – Avicii Arena

18/03/2022 Oslo, Norvège – Telenor Arena

21/03/2022 Hambourg, Allemagne – Barclays Arena

24/03/2022 Cracovie, Pologne – Tauron Arena

28/03/2022 Vienne, Autriche – Stadthalle

30/03/2022 Budapest, Hongrie – Papp László Budapest Sportaréna

4/2/2022 Bologne, Italie – Unipol Arena

4/4/2022 Munich, Allemagne – Olympiahalle

06/04/2022 Berlin, Allemagne – Mercedes-Benz Arena

4/7/2022 Cologne, Allemagne – Lanxess Arena

09/04/2022 Mannheim, Allemagne – SAP Arena

4/11/2022 Prague, République tchèque – O2 Arena

14/04/2022 Anvers, Belgique – Sportpaleis

17/04/2022 Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome

21/04/2022 Londres, Royaume-Uni – L’O2

27/04/2022 Birmingham, Royaume-Uni – Resorts World Arena

29/04/2022 Glasgow, Royaume-Uni – Le SSE Hydro

5/2/2022 Sheffield, Royaume-Uni – Utilita Arena

5/4/2022 Manchester, Royaume-Uni – AO Arena

5/7/2022 Paris, France – La Défense Arena

5/10/2022 Zurich, Suisse – Hallenstadion

5/12/2022 Bordeaux, France – Arkéa Arena

14/05/2022 Barcelone, Espagne – Palau Sant Jordi

18/05/2022 Lisbonne, Portugal – Altice Arena

20/05/2022 Madrid, Espagne – WiZink Center

Dates de tournée en Amérique du Nord avec l’invité spécial Dermot Kennedy

27/06/2022 Portland, OR – Centre Moda

28/06/2022 Seattle, WA – Climate Pledge Arena

30/06/2022 Sacramento, Californie – Centre Golden 1

7/2/2022 Vancouver, C.-B. – Le lieu sera annoncé

5/7/2022 Edmonton, AB – Place Rogers

09/07/2022 St. Paul, MN – Xcel Energy Center

12/07/2022 Milwaukee, WI – Forum Fiserv

15/07/2022 Rosemont, IL – Allstate Arena

19/07/2022 Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

20/07/2022 Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

22/07/2022 Charlotte, Caroline du Nord – Centre du spectre

23/07/2022 Raleigh, Caroline du Nord – PNC Arena

27/07/2022 Washington, DC – Capital One Arena

29/07/2022 Uncasville, Connecticut – Mohegan Sun

8/2/2022 Philadelphie, Pennsylvanie – Wells Fargo Center

5/8/2022 Boston, MA – Jardin TD

8/12/2022 Louisville, KY – KFC Miam ! Centre

15/08/2022 Montréal, QC – Centre Bell

19/8/2022 Brooklyn, NY – Barclays Center

Dates de la tournée en Amérique du Nord avec l’invité spécial Tate McRae

9/7/2022 Glendale, AZ – Gila River Arena

9/9/2022 Los Angeles, Californie – STAPLES Center

15/09/2022 Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

17/09/2022 Oakland, Californie – Oakland Arena

21/09/2022 Salt Lake City, UT – Vivint Arena

24/09/2022 Denver, CO – Ball Arena

26/09/2022 Kansas City, MO – Centre T-Mobile

27/09/2022 Oklahoma City, OK – Paycom Center

10/1/2022 Dallas, Texas – American Airlines Center

10/3/2022 Austin, Texas – Moody Center

04/10/2022 Houston, Texas – Centre Toyota

08/10/2022 Miami, Floride – FTX Arena

10/11/2022 Tampa, Floride – Amalie Arena

10/12/2022 Orlando, Floride – Amway Center

14/10/2022 Atlanta, Géorgie – State Farm Arena

19/10/2022 Nashville, Tennessee – Bridgestone Arena

22/10/2022 Détroit, MI – Little Caesars Arena

24/10/2022 Indianapolis, IN – Bankers Life FieldHouse

26/10/2022 Newark, NJ – Prudential Center