Shawn Mendes présente “Summer of Love”

in

“Summer of Love” de Shawn Mendes est la dernière nouveauté du chanteur qui apporte un peu de plaisir à Majorque à tout le monde.

La vidéo “Summer of Love” de Shawn Mendes est enfin sortie récemment, dans laquelle l’artiste se promène dans les meilleurs décors naturels d’Espagne et amène tout le monde à en profiter.

“J’espère que cette chanson vous fera vous sentir aussi heureux et insouciant que moi, merci beaucoup les gars.” Voici quelque chose de cette ambiance », a écrit l’artiste avec une série de photographies lors de l’enregistrement de l’audiovisuel.

La vidéo commence avec le chanteur au volant d’un cabriolet rouge comme il l’avait déjà vu il y a quelques jours dans l’un de ses posts sur Instagram. Puis immergé dans l’une des plages en compagnie de plusieurs personnes avec quelques rochers en arrière-plan.

Plusieurs scènes sont basées sur des touristes, à plusieurs reprises, Shaw regarde la caméra comme si l’un des compagnons enregistrait et recréait chacun des moments partagés pour les immortaliser.

Les véhicules occupent le devant de la scène et c’est plus tard qu’il monte avec ses amis dans une décapotable blanche et qu’ils continuent à arpenter les rues. Enfin, après plusieurs plongées dangereuses sur la plage, ils apparaissent tous dans un bar.

Ensuite, l’interprète part avec une guitare à la main, ne voyant pas une partie de l’architecture ancienne du lieu en arrière-plan.

Cet audiovisuel publié sur la plateforme YouTube de l’artiste dépasse déjà les 6 millions de reproductions et s’accompagne de plus de 360 ​​mille mains dessus. Et il est accompagné d’une infinité de commentaires de ses followers.

“J’aime la façon dont tout le monde dans cette vidéo profite de ses vacances, Shawn joue de la guitare, ils nagent dans l’océan et s’allongent sur la plage. Ce sont les vacances de mes rêves », a écrit Hannah Backes.

Et avez-vous déjà entendu cette belle chanson ? Nous vous laissons le lien ci-dessous :