Shawn Mendes s’est senti si mal après ses photos pour CK qu’il a eu une dispute interne

Les images de la campagne ont envahi Internet et les panneaux d’affichage des rues et Shawn n’a reçu que des critiques positives et des commentaires sur son apparence. Le chanteur a déclaré aux médias que lorsqu’il a vu les photos, Il luttait contre la dysmorphie corporelle et le syndrome de l’imposteur car selon lui, il paraissait méconnaissable.

(Calvin Klein)

“J’ai regardé torse nu sur le moniteur avec mon corps huilé et j’ai pensé : ‘Le plus fou avec ces photos, c’est que je ne serai jamais à la hauteur de ce type'”, a-t-il déclaré. Le chanteur a expliqué qu’après cela, il a eu du mal à essayer d’être la personne qu’il a vue sur les photos et qu’il y a eu un moment où il est arrivé à la conclusion que tu ne sais même pas si cette personne est réelle parce qu’il y avait trop d’équipement et de production derrière la campagne.