Shawn Mendes sort un nouveau single émouvant « Ça va aller »

Parfois, le seul côté positif des ruptures est la musique qui en sort. Après avoir teasé de la nouvelle musique plus tôt cette semaine, Shawn Mendes a finalement sorti son nouveau single « It’ll Be Okay ».

La ballade déchirante commence doucement, avec des organes en sourdine alors que Mendes chante tendrement « Allons-nous y arriver ? Est-ce que ça va faire mal ? Oh, nous pouvons essayer de l’endormir/Mais ça ne marche jamais. »

Finalement, la chanson se transforme en un crescendo fulgurant, alors que Mendes tente de se convaincre lui-même et l’auditeur: « Nous n’avons pas à rester / Je t’aimerai de toute façon / Tout ira bien. »

Avant de publier la ballade émouvante, l’auteur-compositeur-interprète a partagé une déclaration sur les réseaux sociaux avec ses fans.

« J’ai l’impression que je n’ai pas vraiment été en contact avec vous depuis un moment. Tu me manques. J’espère que vous aimez cette chanson.

« It’ll Be Okay » arrive juste après la rupture du chanteur de 23 ans avec la chanteuse Camila Cabello. Les deux ont annoncé leur séparation il y a deux semaines, après plus de deux ans ensemble.

Le couple a publié une déclaration conjointe annonçant leur rupture et a assuré aux fans que même s’ils se sont séparés de manière romantique, ils « continueront d’être les meilleurs amis ».

« Hé les gars, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse », lit-on dans la déclaration du 17 novembre. « Mais notre amour les uns pour les autres en tant qu’humains est plus fort que jamais. Nous apprécions tellement votre soutien depuis le début et à l’avenir.

L’ancien couple a sorti le duo très populaire « Señorita » en 2019, qui est passé directement au n ° 1 du Billboard Hot 100. La chanson a marqué la deuxième collaboration de Mendes et Cabello, après « I Know What You Did Last Summer » de Mendes’ premier album, Manuscrit, en 2015.

Plus récemment, le chanteur a annoncé son tournée mondiale des merveilles débutera en 2022, il semble donc que les fans pourraient être intéressés par de la nouvelle musique, en dehors de l’album 2020 de Mendes.

Le chanteur sera rejoint par King Princess, Dermot Kennedy, et Tate McRae sur 64 dates actuellement divisées en trois étapes avec des spectacles supplémentaires à venir.

Les la visite commence à Copenhague, au Danemark, le 14 mars 2022, et serpente à travers l’Europe avant d’arriver aux États-Unis à Portland, Oregon, le 27 juin.

Écoutez « Ça va aller » ici.