Shawn Mendes sort une ballade de rupture deux semaines après sa rupture avec Camila Cabello

23 ans Shawn Mendès est de retour avec une nouvelle chanson après l’expiration de son contrat avec la rupture de 24 ans Camila Cabello. C’est une ballade de rupture banale, grève pendant que le fer est chaud qui, je vous le garantis, a été écrite et produite avant qu’ils n’annoncent réellement la fin des choses.

Shawn et Camila ont commencé à sortir ensemble en juillet 2019 et ont terrorisé la société avec leur PDA pendant les deux années suivantes. Ils nous ont bénis avec la fin de la folie il y a deux semaines, et je suppose que c’est le temps qu’il faut pour que l’inspiration frappe soi-disant parce que People dit que Shawn a sorti un nouveau morceau de rupture émotionnelle. It’ll Be Okay est tout au piano et à des paroles mélancoliques et trop émotives sur une relation qui semblait exister principalement autour de se mettre la langue dans la bouche en public. Mais bon, il doit y avoir plus que ça, regardez quelques-unes de ces paroles :

Mendes détaille la fin d’une relation mouvementée alors qu’il chante, « l’avenir dont nous rêvions est en train de devenir noir ». Dans le refrain, cependant, il passe à une attitude pleine d’espoir de guérison et d’acceptation alors qu’il chante à plusieurs reprises, « ça ira. » « Si vous me dites que vous partez / Je vais vous faciliter la tâche / Tout ira bien / Si nous ne pouvons pas arrêter l’hémorragie », chante Mendes. « Nous n’avons pas à le réparer / Nous n’avons pas à rester / Je t’aimerai de toute façon. » Mendes a annoncé la sortie de la chanson pour la première fois mardi, taquinant les paroles qui disaient : « Allons-nous y arriver ? / Est-ce que ça va faire mal ?

Shawn a posté sur Instagram en disant qu’il n’avait pas « vraiment connecté avec vous les gars depuis un moment. Tu me manques, j’espère que tu aimes cette chanson.

Et voici la chanson qui est Sappy AF :

Dans d’autres nouvelles de Shawmila (RIP), une source a déclaré à Hollywood Life que ce qui a vraiment le cœur de Shawn en nœuds, c’est Tarzan, le chien qu’il a eu avec Camila quand ils étaient ensemble. Camila a fini par obtenir la garde de Tarzan et cela a rendu Shawn triste :

« Shawn essaie de continuer sa vie et il s’apprête à sortir un single et à partir en tournée », a déclaré une source proche de Shawn. « Bien qu’il soit bien placé dans sa tête à propos de la rupture avec Camila, il y a un aspect avec lequel il n’est pas d’accord, c’est d’être séparé de son chien Tarzan ! … Shawn et Camila ont réuni Tarzan et Tarzan était devenu comme un enfant pour Shawn. Maintenant que lui et Camila sont séparés, elle a Tarzan et il est vraiment bouleversé par la séparation d’avec lui. Tarzan lui manque vraiment beaucoup.

Voici Shawn et Tarzan :

Cela signifie-t-il donc que la nouvelle chanson de rupture de Shawn parle vraiment de perdre la garde de Tarzan et de ne pas rompre avec Camila ? D’accord, maintenant cela a du sens.

Photo : Wenn.com