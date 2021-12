Shawn Mendes sort une chanson dédiée à sa rupture avec Camila

Le chanteur canadien Shawn Mendes a partagé un morceau de la chanson dans les réseaux et rapidement les paroles étaient liées à sa situation sentimentale, sa rupture avec le chanteur Camila Cabello.

Après deux ans de relation amoureuse, Shawn Mendes et Camila Cabello ont décidé de mettre un terme à leur engagement.

Selon différentes sources, leur romance a disparu, car en raison de leurs horaires de travail chargés, la relation devenait obsolète et complaisante, ils ont donc décidé de continuer leur chemin séparé et de rester amis.

Il convient de mentionner qu’une source proche de l’ancien couple a révélé que c’était Shawn qui avait entamé « la conversation » de leur séparation, et bien qu’au début Camila ne l’ait pas prise de la meilleure des manières, elle a ensuite compris que c’était la meilleure décision. pour les deux.

De cette façon, quelques semaines après avoir confirmé leur rupture, Shawn Mendes a annoncé sa nouvelle chanson intitulée It’ll Be Ok, qui est apparemment dédiée à son dénouement romantique avec l’ancien membre de Fifth Harmony.

Via Instagram, le chanteur canadien a partagé un aperçu de son nouveau single, et dans le couplet, vous entendez « Allons-y, est-ce que ça va faire mal ?

Ainsi, à cause de ce petit aperçu, les fans de Shawmila pensent que la nouvelle chanson abordera les détails de la rupture entre les célébrités.

Au fur et à mesure de l’avancée de sa chanson, le chanteur raconte comment il voit que tous deux commencent à se distancer et commence à affronter que la fin de leur idylle est devant eux.

J’ai commencé à imaginer un monde dans lequel nous ne coïnciderons pas. Cela me rend malade mais je sais que nous allons guérir et que le soleil se lèvera », assure-t-il.

De plus, dans la chanson, Mendes décrit également comment, dans leur relation, ils ont tous deux rêvé d’un avenir ensemble, mais cela n’a pas été le cas.

Si tu me dis que tu pars, je te faciliterai la tâche. Tout ira bien. Si nous ne pouvons pas arrêter de saigner, nous ne devons pas le réparer, nous ne devons pas rester. Je t’aimerai quand même », chante-t-il dans le refrain.

En revanche, alors que Cabello a admiré déambuler dans les rues de Los Angeles et être retenu par des amis alors qu’il montait à cheval, le chanteur a été aperçu dans le froid du Canada.

Les spéculations sur sa rupture ne se sont pas fait attendre et alors que l’ancien Fifth Harmony a rapporté que ses périodes d’anxiété auraient pu y contribuer, des sources proches du couple assurent qu’il a fait le premier pas, comme nous l’évoquions plus haut.