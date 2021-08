Shawn Mendes sort une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, ‘Summer Of Love’

Auteur-compositeur-interprète multi-platine nominé aux GRAMMY Shawn Mendès a sorti son nouveau single “Summer Of Love” avec Tainy via Island Records. Le morceau est produit par le producteur/artiste plusieurs fois primé Tainy et NEON16. Shawn a également sorti un nouveau clip en parallèle du morceau.

La vidéo officielle a été tournée à Majorque, en Espagne, réalisée par Matty Peacock, qui a précédemment réalisé la vidéo “Wonder” de Shawn, ainsi que des vidéos pour Selena Gomez, Billie Eilish, Khalid, et plus encore.

« J’espère que cette chanson permettra aux gens de se sentir libres, libérés du poids de la vie, ne serait-ce que pour un instant », déclare Mendes. « L’inspiration était de prendre quelques mois de congé pour passer un véritable été avec les gens que j’aime. Ma partie préférée de sa création a été d’avoir l’opportunité de travailler en studio avec Tainy. Ce fut une expérience spéciale de se connecter avec lui car il est un artiste incroyable et un producteur incroyable. »

À propos de la piste, Tainy a déclaré: «Travailler avec Shawn était si facile et vraiment organique pour être honnête. C’est un vrai musicien et chanteur, mais à part ça, l’énergie qu’il a apportée au studio était super authentique, donc créer de la bonne musique ensemble a coulé. L’alchimie est là et vous pouvez l’entendre dans la musique. SOL (Summer Of Love) a une sensation très “summer vibe”, menée par les guitares et les accords principaux, donc je voulais juste lui donner plus de mouvement et de basses lourdes. Cela, associé à la voix de Shawn, en a fait un ajustement parfait.

Plus récemment, Shawn s’est associé à l’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur colombien Camilo pour sortir “KESI (Remix)”. L’année dernière, Shawn a décroché la première place du Billboard Top 200 avec son quatrième album studio acclamé par la critique, Merveille. Il s’agissait de sa quatrième sortie consécutive d’album n°1.

L’année dernière, Mendes a sorti un documentaire et film de concert via Netflix en 2020 pour donner aux fans un aperçu du tourbillon de sa carrière. De plus, il a interprété six morceaux de Wonder lors de “Wonder: The Experience”, un concert-bénéfice en direct organisé après la sortie de l’album.

Achetez ou diffusez “Summer Of Love”.