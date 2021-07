Shawn Mendes soutient Camila Cabello après avoir critiqué son corps

Cela s’ajoute au fait qu’il y a quelques jours, certaines photographies ont été viralisées dans lesquelles la chanteuse de 24 ans apparaît marchant dans les rues de Miami avec des vêtements de sport et montrant son abdomen, immédiatement les critiques ont commencé pour son apparence physique.

Pour mettre un terme à la polémique sur sa prétendue prise de poids, l’interprète a décidé d’envoyer un message d’acceptation de soi via son compte TikTok. “Je courais dans le parc, vaquais à mes affaires et essayais d’être en forme et de rester en bonne santé. Et je portais un haut qui montrait mon ventre et je ne le cachais pas.

Parce que je courais et existais comme une personne normale qui ne colle pas son ventre tout le temps !”, explique-t-il dans la vidéo publiée sur son compte après avoir fini de faire de l’exercice. “J’aime mon corps”, a-t-il écrit dans la description de la publication. et pour Pour terminer son message, elle a noté : “Nous sommes de vraies femmes, avec des rondeurs et de la cellulite, et des vergetures et de la graisse… Et il faut embrasser ça, bébé !”.

La publication a reçu le soutien de nombreux internautes qui ont bien entendu soutenu son message : “Tu es radieuse petite”, “Tu es toujours spectaculaire”, “Déesse” ou encore “Tu es belle dedans comme dehors. J’aime tes courbes, j’aime votre attitude et votre positivisme. N’écoutez personne qui vous dit le contraire », étaient quelques-uns des commentaires reçus par la chanteuse.