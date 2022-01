Shawn Mendes sur la plage de Miami après avoir promené son chien avec Camila Cabello

Shawn Mendès peut être quelque chose d’un poseur, mais donnez un laissez-passer au gars !!!

Shawn avait fière allure lorsqu’il est sorti du bleu océan vendredi à Miami. Il a passé environ 2 heures sur le sable… à l’extérieur de la Soho House. Un baigneur a dit à TMZ que Shawn avait l’air « pensif, presque comme s’il méditait ».

Apparemment, il est allé à la plage avec des amis, mais a passé au moins une partie du temps dans la solitude, même s’il a sauté dans l’eau de temps en temps.

La question … sont Shawn et Camila Cabello de nouveau ensemble. ils étaient sortis promener leur chien ensemble l’autre jour. Nous disons « ensemble » parce qu’ils ont réuni le Golden Retriever, Tarzan, pendant la quarantaine. Maintenant ils a annoncé sa rupture il se pourrait donc que Shawn veuille passer du temps avec le chien. Mais les gens bourdonnent que cela ressemble à plus qu’un simple arrangement de garde canine.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Quoi qu’il se passe avec eux… Shawn dit clairement s’il est effectivement célibataire, il est en pleine forme pour sortir ensemble !

Et d’ailleurs… ne t’inquiète pas pour Camila non plus !