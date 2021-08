Shawn Mendes taquine un nouveau single, “Summer Of Love”

Shawn Mendès a révélé que sa nouvelle chanson, “Summer Of Love”, devrait sortir le 20 août. Mendes a taquiné le morceau, qui met en vedette Tainy, tout au long du mois.

Les fans avisés remarqueront que Mendes, qui a eu 23 ans dimanche, a subtilement révélé le titre de la chanson plus tôt ce mois-ci sur son sweat-shirt alors qu’il grattait avec désinvolture quelques accords de guitare dans un Vidéo Twitter sous-titré “sol”, qui signifie “soleil” en espagnol. La jeune icône a ensuite présenté en avant-première le single plein d’entrain dans une autre vidéo de lui conduisant dans une décapotable avec des montagnes luxuriantes et un magnifique coucher de soleil comme toile de fond à couper le souffle.

Les fans attendent de la nouvelle musique de Mendes depuis qu’il a composé son quatrième album n°1 consécutif en 2020 avec Wonder. Sur 14 titres, Wonder résume la croissance de Mendes en tant qu’artiste depuis ses débuts officiels sur la scène musicale en 2015. Tout au long de l’album, il explore le fait de tomber amoureux et confronte l’impact de la vie sous les projecteurs.

Le premier album de Mendes, Handwritten, est arrivé en 2015 avec les singles à succès “Stitches” et “Life Of The Party” alors qu’il n’avait que 17 ans. Il a suivi ses débuts avec Illuminate en 2017, qui a élevé la barre avec des morceaux comme “Mercy”, “Treat You Better » et « Il n’y a rien qui me retienne. »

2018 a montré que le chanteur progressait vers la vulnérabilité, en particulier avec le single “In My Blood”, qui explorait son combat contre l’anxiété. L’album et le single ont valu à Mendes ses deux premières nominations aux Grammy Awards pour le meilleur album vocal pop et la chanson de l’année lors de la cérémonie de 2019, respectivement.

Mendès a sorti un documentaire et un film de concert via Netflix en 2020 pour donner aux fans un aperçu du tourbillon de sa carrière. De plus, il a interprété six morceaux de Wonder lors de “Wonder: The Experience”, un concert-bénéfice en direct organisé après la sortie de l’album.

Les morceaux sont disponibles dès maintenant sur l’édition de luxe du projet avec deux reprises supplémentaires : “The Christmas Song” avec Camila Cabello et “Can’t Take My Eyes Off You” de Frankie Valli de la performance BBC Live Lounge de Mendes.

Précommandez “Summer Of Love” de Shawn Mendes.