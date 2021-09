Shawn Porter compte sur son endurance pour battre Terence Crawford

Portier Shawn va affronter Terence Crawford le 20 novembre, mettant le boxeur d’Omaha en jeu pour le titre mondial WBO des poids mi-moyens. Après d’innombrables combats contre des adversaires de moindre importance, Crawford fait face à son premier grand combat depuis des années.

« La meilleure chose à propos de moi, c’est que je me bats et bats constamment les meilleurs de la catégorie. Ma mentalité est de rester en forme, de continuer à monter sur le ring avec les meilleurs boxeurs du monde et de faire les meilleures performances. À l’heure actuelle, en termes de calibre de l’adversaire et de timing, Terence Crawford est le summum. Il n’y a rien de mieux que ça”a déclaré Porter.

« En matière d’endurance, il n’y a personne dans la catégorie meilleur que moi. Mon dicton est « conduisez jusqu’à ce que les roues tombent ». Je n’ai pas l’impression que mes roues sont sur le point de tomber »dit Porter.