Shawn Porter prend sa retraite – Espabox

L’Américain Portier Shawn (31-4-1, 17 KO) prend sa retraite de la boxe professionnelle, comme annoncé après avoir été battu samedi dernier par Terence Crawford.

Porter, né dans l’Ohio et à peine âgé de 34 ans, est devenu professionnel en 2008. Au cours de ces treize années dans la boxe de location, il a affronté presque tous les grands poids welters après avoir débuté sa carrière dans les catégories poids moyen et super poids welter.

Pendant deux périodes, il a été champion du monde IBF et WBC des poids welters, l’une des limites de poids les plus strictes de la dernière décennie. Ses défaites, contre Kell Brook, Keith Thurman et Errol Spence par des décisions plus ou moins serrées, et tombant désormais KO à Terence Crawford, montrent la catégorie de sa carrière.