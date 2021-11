Shawn Porter, un sérieux problème pour Terence Crawford

Emilio Marquiegui-Marca

@EmilMarquiegui

Même si le champion du monde WBO des poids welters démarre en favori Terence Crawford (37-0, 28 KO), il aura ce samedi à Mandalay Bay à Las Vegas le plus grand rival qu’il ait affronté à ce jour, son compatriote des Etats-Unis. Portier Shawn (31-3-1, 17 KO).

Un champion du monde en deux étapes, avec deux victoires dans chacune d’elles, et avec des victoires et des défaites contre les plus grands de la division poids welters.

Porter a remporté des champions du monde comme Danny Garcia ou le monarque actuel de la WBA, le Cubain Yordenis Ugas, alors qu’il n’a perdu que trois combats, mais dans des décisions très serrées des juges contre des champions tels que ruisseau Kell, Keith Thurman ou le monarque actuel WBC et IBF errol spence, avec lequel il a forcé une décision partagée serrée.

Ce combat peut être vu en direct à l’aube de ce samedi à dimanche sur Fights Sports Max, la chaîne Marca. Les meilleurs combats toujours sur cette chaîne. Programmation continue de la boxe et d’autres sports de combat multiples 24h/24. Louez-le pour seulement 4,99 euros/mois.

Il n’a jamais été écrasé sur un ring, il s’est toujours battu jusqu’au bout, et son effort est si écrasant que ce sont leurs rivaux qui rêvent de la cloche finale.

D’une force physique puissante, à 34 ans il est encore très agressif, avec un rythme tonitruant d’une discothèque à l’heure de pointe, pression, résistance, un problème constant sur douze tours.

Après une longue et carrière amateur réussie avec près de trois cents combats, a fait ses débuts en 2008 et cinq ans plus tard, il était déjà champion du monde, étant sa trajectoire de confrontations constantes contre les plus grands, il n’a jamais boudé aucun illustre de la division. Leurs combats sont tous comme celui du premier jour, « Jusqu’à ce que j’arrête la boxe, je ferai toujours de mon mieux ».

La victoire de Crawford est rémunéré à 1,15 € par euro misé, tandis que celui de Porter à 5,50 €, mais il existe aussi des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. Chance!

Crawford est l’un des meilleurs de tous les poids aujourd’hui, mais on lui reproche de ne pas avoir de rivaux de haut niveau. Cette fois, il fera un cauchemar sur le ring, un combattant avec quatre titres mondiaux et difficile, très difficile à battre. La ténacité et l’insistance de Porter sont uniques et il se sent mûr, son expérience et ses connaissances le rendent plus respecté que jamais. Crawford devra tirer le meilleur de lui-même pour pouvoir contrôler Porter, ce sera un combat vibrant.