Shawn Stockman, membre de Boyz II Men, pense que tout le monde dans la musique country devrait dépasser la controverse de Morgan Wallen et « laisser l’homme vivre ».

Wallen est sous le feu des critiques depuis des mois à propos d’une vidéo virale montrant la star de la musique country utilisant une insulte raciale, l’incitant à perdre des concerts potentiels ainsi que des récompenses. Wallen a été interdit d’assister aux prix de la Country Music Association de cette année, bien que son projet le plus récent ait été nominé pour l’album de l’année. « C’est la première fois dans l’histoire de la CMA, à ma connaissance, que quelqu’un soit disqualifié pour conduite », a déclaré la PDG de la CMA, Sarah Trahern, au LA Times. « L’honorer en tant qu’individu cette année n’est pas juste, et il ne sera pas autorisé sur le tapis rouge, sur notre scène, ni célébré de quelque manière que ce soit. »

Stockman dit, alors qu’il pense que la cérémonie de remise des prix fait ce qu’ils pensent être juste, la société devrait pratiquer plus de pardon en général. « Je suppose qu’ils ne veulent pas que ces optiques soient vues sur une scène nationale », a-t-il déclaré, avant de préciser qu’il ne faisait que deviner et ne parlait pas au nom des producteurs de la série.

« Beaucoup de choses sont exagérées ces jours-ci. C’est beaucoup moins de pardon dans le monde. Les gens font des erreurs, mec. Les gens se f–– et les gens font des choses qu’ils regrettent, qu’ils ne devraient pas –– Je sais que je l’ai fait, » a-t-il poursuivi. » Je pense que la société devrait donner à ces artistes le temps de grandir et de mûrir, et de faire des erreurs. Le temps nous dira et verra si Morgan est vraiment désolé pour ce qu’il a fait. Laissez l’homme vivre. «

Wallen s’est depuis excusé d’avoir utilisé des insultes raciales dans son passé, disant à Michael Strahan de Good Morning America qu’il n’était pas au courant de l’histoire du mot et pourquoi il ne devrait pas l’utiliser parmi ses amis. le chanteur a dit à Strahan. « Dans notre esprit, c’était juste ludique. Cela semble ignorant, mais c’est vraiment de là que ça vient. C’était faux. » Wallen a utilisé le mot en parlant à un ami ivre (qui est blanc). « Nous étions tous clairement ivres. Je demandais à sa petite amie de s’occuper de lui. » Il a ajouté: « Je pense que j’étais simplement ignorant à ce sujet. Je ne pense pas que je me sois déjà assis et que j’aie dit que c’était juste ou que c’était faux. » Cependant, la réponse n’a pas été suffisante pour les anciens fans et les dirigeants de Country Music, car l’industrie a commencé à adopter une position plus large contre le racisme dans le genre en général.