Shawniece et Jephte pensent que leur mariage est terminé dans l’avant-première exclusive de ‘Couples Cam’

Le mariage de Shawniece et Jephte est-il terminé ? Le combat éclatant du couple Married at First Sight a les deux pensées de divorce dans l’aperçu exclusif déchirant de PopCulture de la Couples Cam de mercredi. Le couple s’est rencontré et s’est marié pour la première fois lors de la saison 6 de l’émission Lifetime et a depuis construit une vie ensemble, accueillant sa fille Laura en 2018.

Les choses sont devenues de plus en plus difficiles au cours de leurs trois années de mariage, entraînant une explosion du nombre d’enfants qu’ils auraient plus tôt cette saison. La dispute s’est terminée avec Jephte se déclarant “terminé”, disant à Shawniece “Je veux divorcer”. Le lendemain, il parle de la suite de son mariage à la caméra, expliquant: “La nuit dernière, Shawniece et moi nous sommes disputés et il semble que ce soit terminé. Notre mariage est terminé.”

“Ce n’est pas parce que je ne l’aime pas. Je l’aime et j’ai l’impression que je la choisirais à chaque fois”, poursuit-il. “Mais comme, ça n’a tout simplement pas de sens. J’ai l’impression que tous les six mois, nous subissons une éruption géante et chaque fois que je suis assis ici, je me dis:” Cela n’avait pas besoin d’arriver. Pourquoi sommes-nous poussés aussi loin? ‘”

Shawniece ressent la même chose en disant à sa caméra: “Je me sens un peu triste parce que je ne sais pas où nous allons à partir d’ici. Jephte a dit qu’il voulait divorcer, et … il n’a jamais dit ça en fait, honnêtement .” Shawniece estime que malgré toutes les fois où elle a spécifiquement demandé des choses comme du temps de qualité à son mari, elle n’a pas été écoutée, et elle “est à court de patience à ce stade”.

Jephte ajoute: “Nous avons travaillé si dur pour construire notre famille au cours des quatre dernières années. Et même alors, quand il s’agit d’ajouter de nouveaux membres, j’ai l’impression qu’elle ne veut même pas ce que je veux. Je ne sais pas . C’est dur.” Les deux “devront trouver quelque chose” avec la coparentalité, pense-t-il, et bien que Laura ne serait pas le premier enfant à avoir des parents qui ne sont pas ensemble, Jephte dit que ce n’est pas ce qu’il veut pour sa famille.

“Je ne veux pas avoir à partager ma fille ou à partager du temps”, explique-t-il. “Je ne sais tout simplement pas quoi faire d’autre. Comme pour quoi travaillons-nous si nous entrons dans une grosse éruption tous les six mois?” Shawniece est d’accord : “J’ai l’impression d’être épuisée et je n’ai plus rien à donner. Je lui ai rendu sa bague et j’ai l’impression que c’est peut-être fini.” Ne manquez pas plus du voyage de Shawniece et Jephte sur Married at First Sight: Couples Cam (produit par Kinetic Content), diffusé les mercredis à 22 h HE sur Lifetime.