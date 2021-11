Shay Mitchell décompose sa routine beauté en 58 étapes

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Vous vous demandez comment les célébrités obtiennent une peau aussi parfaite ? Si vous demandez à Shay Mitchell, c’est à travers des couches et des couches de masques faciaux.

L’acteur et entrepreneur a récemment partagé sa routine beauté quotidienne complète dans une vidéo pour Vogue, et il y a pas mal d’étapes. En fait, c’est une routine en 58 étapes qui comprend des masseurs faciaux, des masques mammaires en or 24 carats et de nombreux masques faciaux.

« Vous allez voir pas mal de masques et la raison pour laquelle je les aime, c’est simplement parce que j’ai l’impression qu’ils sont très hydratants », a expliqué Shay dans la vidéo. « Je les mets, je n’ai pas à y penser. J’aime le drame. Je pense qu’ils ont l’air drôles et j’aime effrayer les gens quand je voyage ou quand je suis juste à la maison. »

Découvrez ci-dessous les produits qu’elle utilise dans sa routine beauté quotidienne et assurez-vous de regarder la vidéo par vous-même.