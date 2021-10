Shay Mitchell discute du 3e anniversaire de BÉIS et des derniers produits

Nous avons interviewé Shay Mitchell parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Les produits présentés sont de la propre ligne de Shay. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Nous avons tous admiré (et essayé d’imiter) Shay mitchell style cool sans effort. Après des années de création de tendances, l’actrice a lancé sa propre entreprise BÉIS Travel, prouvant qu’il est possible de créer des produits élégants, fonctionnels, durables et écologiques à un coût raisonnable. C’est une tâche très difficile à remplir, mais Shay et son équipe ont fait exactement cela, plaçant la barre plus haut à chaque lancement de produit.

Aujourd’hui, Shay célèbre le troisième anniversaire de BÉIS en lançant le sac anniversaire BÉIS. Shay a déclaré : « Traditionnellement, le cadeau pour les anniversaires de trois ans est le cuir, connu pour être durable, résistant et flexible, capable de relever tous les défis, en forgeant du caractère en cours de route. Bien sûr, nous devions BASifier cette tradition et l’utiliser comme une opportunité d’innover avec un nouveau matériau passionnant, avec cette pièce anniversaire en édition spéciale fabriquée à partir de « cuir » de cactus. «

Shay a expliqué le lancement du nouveau produit, les défis auxquels elle a été confrontée au cours de ces trois années et ses projets futurs pour l’entreprise dans une interview exclusive avec E! Nouvelles.