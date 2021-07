Shayan Sobhian sur Behrad & Astra, les anniversaires et… Jack Black ? 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Legends of Tomorrow Season 6 Episode 9 “This is Gus,” so if you haven’t watched yet, go pop an edible and come back when you’ve caught up!]

Les anniversaires, les fandoms et un visiteur Beebo-ish ont apporté le plaisir cette semaine lorsque l’équipe de Waverider s’est dirigée vers, de tous les endroits, Vancouver (où le spectacle tourne réellement). Centrée sur le garçon d’anniversaire du futur Behrad (Shayan Sobhian), l’heure a vu Sara (Caity Lotz) nouvellement revenue et sa compagnie se rendre en Colombie-Britannique pour suivre un extraterrestre nommé Gus-Gus, qui s’est écrasé sur la scène sonore où le favori de Behrad La télévision de l’enfance – la sitcom de stoner Bud-Stuy – est arrivée au cinéma.

Inutile de dire que le chaos de calibre Legends s’est ensuivi lorsque les débuts soudains de Gus devant un public de studio en direct ont inspiré le créateur de la série à faire passer l’extraterrestre comme un nouveau personnage. Ce changement dans la série qui a fait de Behrad l’homme qu’il est aujourd’hui a également eu un effet d’entraînement en lui, entraînant quelques améliorations de personnalité qui ont définitivement attiré l’attention d’Astra (Olivia Swann)… et ont concerné sa sœur Zari (Tala Ashe). Cela a également permis aux téléspectateurs d’avoir un aperçu du personnage autrefois décédé qui était sur nous à la fin de la saison 5 après que les événements de Heyworld l’aient rétabli de sa chronologie effacée tout en remplaçant l’activiste Zari que nous connaissions (et que Nate aimait) avec la version Kardashian-Influencer actuellement canooding avec Constantine (Matt Ryan).

Ici, l’acteur partage ce que c’était que de remplir certains des blancs et comment il voit le voyage de Behrad aller de l’avant.

C’est tellement cool, vous obtenez enfin un épisode sur Behrad cette saison !

Shayan Sobhian : Oui. Ouais, c’est. Je pense que cette saison, les scénaristes sont devenus très créatifs sur la façon dont nous pouvons étoffer certains de ces nouveaux personnages et donner au public une chance de vraiment s’enfoncer dans la trame de fond. Pour moi, j’avais la tâche peu enviable d’entrer dans la série et d’agir comme si j’avais été là tout le temps, donc cela n’avait presque aucun sens de me donner une trame de fond parce que cela démentirait ce qu’ils essayaient de faire. Mais maintenant, avec cet épisode, c’est un peu comme l’histoire d’origine de Behrad.

Une chose qui m’a vraiment marqué dès que je l’ai vu, c’est la façon dont Behrad dit que son amour pour Bud-Sty est parce que c’était la première fois qu’il se voyait à l’écran. Quand vous êtes-vous vu à l’écran pour la première fois ?

Droite. Maintenant, ne riez pas, mais c’est l’honnête vérité de Dieu : Jack Black dans School of Rock. [Laughs] Oui. J’y ai pensé longtemps parce que j’avais le sentiment que cela allait arriver. J’avais neuf ans et Elf était à guichets fermés au cinéma, mais ma grand-mère voulait toujours nous emmener avec mon frère voir un film, alors nous sommes allés voir School of Rock. Juste en regardant la passion que Jack Black apportait au personnage et à la musique, j’étais aussi un enfant musical, toujours en train de chanter, de toujours jouer de l’air guitar. Alors rien qu’en voyant ça, je me suis dit : “C’est ce que je veux faire.”

Cela a enflammé tout mon moi artistique. Cela m’a conduit à la musique, qui m’a ensuite conduit au métier d’acteur, et puis, me voilà ! C’est aussi pourquoi j’ai adoré jouer de la musique cette saison aussi. Cela a apporté une toute autre facette de moi à un personnage.

C’est incroyable. Tout le monde sait que l’émission tourne à Vancouver, c’est donc une blague tellement amusante que l’équipe s’y rend pour visiter un enregistrement de Bud-Sty. L’avez-vous filmé sur vos propres scènes ?

Nous l’avons fait, oui. C’était tellement amusant de voir l’emplacement sur notre feuille d’appel comme étant simplement notre scène. Mais cela nous a permis d’obtenir une super-méta, qui est une zone de confort pour Legends. Alors oui, c’était très amusant.

Et ils s’amusent évidemment beaucoup avec les trucs Astra.

Oh oui. Oui. Astra est tout simplement parfaite – il n’y a pas de meilleure façon de le décrire – elle est comme un yin au yang de Behrad. Je pense qu’il y a tellement d’opportunités là-bas pour [us]… Ils se piqueront extérieurement, mais intérieurement, derrière des portes closes, il peut y avoir une chimie torride.

J’ai l’impression que, d’une certaine manière, Behrad est le gars que quelqu’un comme Astra choisirait pour décevoir ses parents.

[Laughs] Totalement. Oui. Ouais ouais ouais! Exactement. Et il rêve d’elle en robe de mariée. Je pense que Behrad est super romantique et je suis tellement excité que cela soit potentiellement exploré cette année.

Qu’est-ce que cet épisode lui apportera pour déclencher peut-être une petite évolution ? Est-il prêt à peut-être poser les comestibles et devenir un peu plus sérieux ?

Ben ouais. Pour lui, je ne pense pas qu’ils s’excluent mutuellement. Je pense que c’est un peu son truc. Il me dit : “Si je peux rester cool et zen, c’est mon rôle sur le Waverider.” Il est un gardien de la paix émotionnel à bien des égards. Je pense aussi que vous verrez dans l’épisode que les produits comestibles font tellement partie de qui il est, et je sais que cela peut sembler presque superficiel, mais ce n’est pas le cas. C’est sa façon d’être lui-même et de se trouver. Je pense qu’il est toujours dans ce voyage. Je ne pense pas qu’il soit nécessairement prêt à « grandir ».

Comment était-ce de tourner à nouveau avec Tala en tant que Zari 1.0?

Oui. C’était encore un moment si bref. Nous en avons eu beaucoup à la fin de la saison 5, ce qui était génial. Ces scènes étaient vraiment, vraiment géniales. Puis celui-ci, dans cet épisode, on a l’impression que c’était plus à propos de 1.0 dans le voyage de Nate, mais c’était quand même génial d’avoir ce moment où je la vois et réagis à sa présence.

On dirait qu’elle reste dans les parages pour quelques épisodes, comme c’était le cas.

Oui. Oui. Ils ont contourné certaines failles totémiques, pour ainsi dire.

Et dans le montage de ses cadeaux d’anniversaire, y avait-il des touches personnelles ou des clins d’œil culturels ?

Non, cela n’a pas fini par arriver. Ils étaient moins basés sur la culture, plus sur la personnalité, si cela a du sens. Ils ont eu un livre de cuisine qui est en fait James Hemings, que je ne connaissais pas, mais ensuite j’ai fait des recherches sur lui. C’est cet incroyable chef noir français qui a écrit un livre de cuisine. A part ça, c’était un clin d’œil cool à un chef de couleur à l’époque. C’est quelque chose que je partage avec Behrad, c’est que j’aime cuisiner. J’adore cuisiner, donc c’était juste amusant. Ensuite, j’ai eu ma petite toque, qui apparemment… Savez-vous ce que signifient les 100 arêtes d’une toque ?

Je ne savais même pas qu’il y avait 100 arêtes dedans !

Il y a 100 crêtes et elles représentent les 100 façons de préparer un œuf. Apparemment, il y a 100 façons selon les Français.

Wow. Je me demande si le brut compte.

Probablement. La manière Rocky… cela devrait être le numéro un. C’est le point de départ !

Puisque l’épisode est entièrement basé sur l’anniversaire de Behrad, comment fêtez-vous habituellement votre anniversaire ?

Oh, excellente question. Juste parler à des amis et à la famille. J’ai cette liste tournante de personnes avec qui je reste en contact étroit et j’essaie d’en toucher autant le jour de mon anniversaire, puis de manger de la bonne nourriture. Et probablement regarder School of Rock. [Laughs]

